Ліга чемпіонів

Італієць розчарований грою Марселя.

Головний тренер Олімпік Марсель Роберто Де Дзербі висловився після поразки від Ліверпуля (0:3) в матчі 7-го туру загального етапу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Canal+.

«Ми пропустили дурний перший гол. Марсель мав кілька шансів, але ми ними не скористалися. У відкритій грі Ліверпуль був ще сильнішим.

Перший гол? Ніхто не ліг у стінці, ми самі придумали собі проблеми... Воротар віддав перевагу саме такому варіанту. Це його вибір.

Ми знали, що проти Ліверпуля буде складно, але ми все ще маємо шанс на вихід в плей-офф. Наша мета незмінна — ми хочемо навесні грати у Лізі чемпіонів», – сказав Де Дзербі.

Зараз Марсель посідає 19 місце в таблиці Ліги чемпіонів, набравши девʼять очок після семи зіграних турів.