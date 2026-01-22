Ліга чемпіонів

Роберт став лише четвертим гравцем в історії турніру, який забив понад 20 голів за два різні клуби.

Нападник Барселони Роберт Левандовський продовжує переписувати історію європейського футболу. Своєю результативністю поляк гарантував собі місце в унікальному списку гравців, які демонстрували стабільну гольову феєрію у складі різних команд.

Левандовський приєднався до клубу футболістів, які забили 20+ голів у Лізі чемпіонів за два різні клуби протягом своєї кар'єри. У доробку Роберта — неймовірна результативність за мюнхенську Баварію, а тепер цей рубіж подолано і у футболці каталонської Барселони.

Повний список рекордсменів виглядає так: Роберт Левандовські (Баварія та Барселона) Кріштіану Роналду (Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед) Неймар (Барселона та ПСЖ) Гаррі Кейн (Тоттенгем та Баварія)

Свій ювілейний мʼяч за каталонців у ЛЧ форвард забив у вчорашній гри проти Славіі (4:2)