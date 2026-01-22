Ліга чемпіонів

Попри перемогу, італієць залишився незадоволеним грою команди.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після перемоги над лісабонською Бенфікою (2:0) в матчі Ліги чемпіонів. Цитує італійського фахівця сайт Альфредо Педулли.

«Я спокійний, хоча іноді боюся, що не впораюся, навіть коли вже впорався – такая людина. Матч був дуже важливим: якщо не досягаєш результатів, тиск відразу зростає, до таких поєдинків підходиш зарядженим і з певною напругою.

Ми провели хороший матч, суперник привчив нас до високого рівня і нам не вдалося показати звичні цифри володіння м'ячем. Ми добре почали, потім гра вирівнялася. Але, крім двох втрачених м'ячів, через які, образно кажучи, «кашляв» навіть м'яч, тобто через ці надто прості втрати, нам довелося витримати певний тиск.

У другому таймі ми повернулися в гру, знову почали робити те, що вміємо. У них було два моменти у першій половині, але й у нас теж – за участю Міретті та Маккенні.

Гра була рівною, проте є речі, які потрібно покращувати. Якби вони повернулися в гру після пенальті, кінцівка могла б вийти складною. Того пенальті можна було уникнути – не потрібно було обов'язково йти у відбір, можна було правильно прочитати ситуацію.

Я чекаю більшої швидкості у розумінні моменту, коли суперник іде на тебе. Контрпресинг сьогодні – невід'ємна частина футболу, який став швидшим. Потрібно завжди тримати радар увімкненим, постійно бути онлайн, а ми втрачали м'ячі надто легко.

Вони намагалися нас вкусити, і все це аспекти, які потрібно швидше засвоювати, якщо ми хочемо грати у конкретний футбол. При цьому я бачу, що команда сильно додала, тому що всі залучені», – сказав Спаллетті.