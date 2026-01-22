Бергамаски не втримали перемогу над басками.
Палладіно, Getty images
22 січня 2026, 14:42
Головний тренер італійської Аталанти Раффаеле Палладіно підбив підсумки програного матчу баскському Атлетіку (2:3) у Лізі чемпіонів. Його слова наводить Sky Sport Italia.
«Важко пояснити таку гру, бо перший тайм був ідеальним: ми виконали все, що готували проти команди, про яку знали, що вона приїде оборонятися та грати на контратаках. Ми створювали моменти, повели у рахунку, могли забити і другий гол.
Потім у перерві в роздягальні ми сказали, що повинні зберегти той самий настрій, але незрозумілий гол у відповідь став для нас смертельним ударом. Почали відбуватися дивні речі. У нас сталося помутніння, і ми пропустили серію голів, які зазвичай ніколи не пропускаємо.
Ми не очікували такого розвитку подій. У Лізі чемпіонів потрібно виявляти більше зрілості, бо тут за кожну помилку карають.
Це футбол, пропущений гол може статися, але потрібно залишатися у грі та не допускати подібного. Після цього залишається гіркий осад.
Я не вірю, що справа в самовпевненості, бо ці гравці щодня працюють над тим, щоб ставати кращими. Ми контролювали матч, а гол у відповідь був пропущений у момент, коли в карному майданчику перебували п'ять гравців, що оборонялися. Пропускати такий м'яч – абсурд, раніше ми ніколи не дозволяли собі такого, але у Лізі чемпіонів за це доводиться платити високу ціну.
Залишається багато жалю, ми маємо проаналізувати ситуацію, і кожен із нас має зробити щось більше, щоб у цьому розібратися», – сказав Палладіно.