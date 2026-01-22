Ліга чемпіонів

Форвард мюнхенців визнав, що у першому таймі команді бракувало гостроти та енергії.

Нападник Баварії Гаррі Кейн прокоментував матч загального етапу Ліги чемпіонів проти бельгійського Юніон Сент-Жилуаз, у якому мюнхенський клуб здобув перемогу з рахунком 2:0. Англієць став головним героєм зустрічі, оформивши дубль на 52-й та 55-й хвилинах, при цьому другий м’яч був забитий з пенальті.

"Це була хороша перемога. Будь-яка перемога в Лізі чемпіонів — хороша перемога. У першому таймі ми діяли не так гостро, як зазвичай цього сезону", — зазначив Кейн.

Форвард також звернув увагу на проблеми з інтенсивністю гри до перерви. "І з м’ячем, і без м’яча нам трохи не вистачало енергії, через що виникали певні труднощі", — додав нападник.

Зазначимо, що Баварія з 63-ї хвилини грала в меншості після вилучення Кіма Мін Чже, а сам Кейн не реалізував ще один пенальті на 81-й хвилині. Попри це, німецька команда впевнено довела матч до перемоги.