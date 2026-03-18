Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 18 березня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Альянц Арені зійдуться Баварія та Аталанта — протистояння, де інтрига зникла після першої зустрічі. У Бергамо мюнхенська команда катком переїхала господарів поля, забивши шість голів, на що суперник відповів лише одним взяттям воріт.

БАВАРІЯ — АТАЛАНТА

СЕРЕДА, 18 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕНУА БАСТ'ЄН (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 6:1

Баварія завжди вважалася фаворитом на вихід у чвертьфінал турніру, коли їй випала Аталанта на жеребкуванні, але навіть Венсан Компані навряд чи міг уявити, що його команда опиниться в такому вигідному становищі, особливо з огляду на рідкісну відсутність Гаррі Кейна на полі.

Замість того, щоб знизити свою ефективність з Ніколасом Джексоном на чолі атаки, баварці продемонстрували результативну гру, забивши шість голів у Бергамо, на що господарі поля відповіли лише одним взяттям воріт. В результаті такого розгрому підопічним Компані був би потрібний крах небачених раніше масштабів, щоб розтратити свою значну перевагу в Мюнхені.

Бельгійський фахівець може навіть знову надати відпочинок Кейну та випустити Джексона після його безглуздого вилучення у матчі Бундесліги проти Баєра на минулих вихідних. Коли Баварія вже програвала на БайАрені, орендований форвард у Челсі отримав пряму червону картку перед перервою. Незважаючи на це Баварія зрівняла рахунок, але незабаром залишилася вдев'ятьох, що звичайно, вплинуло на фізичне навантаження на гравців.

Баварія пройшла далі у 28 з останніх 29 двоматчевих протистоянь, вигравши перший матч на виїзді. І навіть скрутна кадрова ситуація у воротарській лінії, де одразу три воротарі вибули з ладу, не повинна перешкодити німцям завоювати путівку до чвертьфіналу.

В Аталанті розуміють, що їм належить подолати безліч серйозних перешкод, щоб зробити один із найнесподіваніших камбеків в історії ЛЧ, в який можуть вірити лише найвідданіші фанати "бергамасків".

Підопічні Раффаеле Палладіно спробували реабілітуватися в Серії А і, виявивши стійкість та характер, зіграли внічию 1:1 з головним фаворитом на чемпіонський титул — міланським Інтером. Хоча ця нічия запобігла двом поразкам поспіль уперше з листопада, Аталанта відстала від Комо на сім очок у боротьбі за місце у четвірці найкращих і відтак віддалилася від повернення до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Після переконливої ​​перемоги над Боруссією Д (4:1) у минулому місяці, Аталанта не виграла жодного матчу, вирушаючи до Мюнхена без перемог у п'яти останніх іграх. Як бачимо, ситуація не з найкращих.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 1.36, тоді як потенційний успіх Аталанти оцінюється показником 7.52. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 6.11.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Прескотт — Станішич, Та, Кім Мін Дже, Бішоф — Горецка, Павлович — Карл, Гнабрі, Діас — Джексон.

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Бернасконі — Де Кетеларе, Сулемана — Крстович.

Не зіграють: Девіс, Іто, Кімміх, Ноєр, Олісе, Ульрайх, Урбіг (?) — Муса.

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА