Грузинський вінгер ПСЖ став найкращим гравцем матчу та допоміг парижанам розгромити лондонців у Лізі чемпіонів.

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія поділився емоціями після впевненої виїзної перемоги над Челсі (3:0) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Саме грузинський футболіст відкрив рахунок уже на 6-й хвилині зустрічі, задавши темп усьому протистоянню.

Згодом Бредлі Баркола подвоїв перевагу гостей, а у другому таймі крапку в матчі поставив Сенні Маюлю. Загальний рахунок двоматчевої дуелі став приголомшливим — 8:2 на користь чемпіонів Франції.

"Дуже радий, що ми змогли обіграти такого сильного суперника. Проти Челсі було непросто, але це був наш день. Важливо, що ми забили першими. Після цього ми просто грали у свій футбол. Все могло скластися інакше, якби Челсі відкрив рахунок. Ми чудово попрацювали, потрібно продовжувати в тому ж дусі", — наводить слова Кварацхелії офіційний сайт УЄФА.

За підсумками гри Хвіча був визнаний найкращим гравцем матчу. У чвертьфіналі турніру ПСЖ зустрінеться з переможцем пари Галатасарай — Ліверпуль.