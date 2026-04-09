Захисник Ліверпуля прокоментував поразку від ПСЖ.

Англійський Ліверпуль у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився французькому Парі Сен-Жермен на полі суперників.

Після завершення гри захисник "червоних" Ібраїма Конате прокоментував виступ власної команди.

"Такі перенесення матчів із боку ПСЖ трапляються вже другий раз поспіль, бо минулого року було те саме. Хотів би я, щоб у Прем'єр-лізі було так само, але це зовсім інша історія.

У певному сенсі я навіть радий за них, бо це добре для них. Домашня ліга допомагає їм досягти чогось у Лізі чемпіонів. Я сподіваюсь, що Прем'єр-ліга зробить те саме в майбутньому, або чому б не цього сезону для команд, які грають у Лізі чемпіонів.

Я завжди радий повертатись до Парижа, бо це моє рідне місто, і я люблю тут бути. Але сьогоднішнім результатом я, очевидно, не задоволений. Я знаю, що в нас ще одна гра на Енфілді, удома. Там може статись усе, що завгодно, але спочатку нам потрібно бути впевненими, що ми готові до матчу в суботу, а потім ми більше подумаємо про нашу погану гру проти ПСЖ.

Я думаю, що ПСЖ усе одно залишається однією з найкращих команд у світі, і вони знову це показали сьогодні. Нам було важко знайти спосіб доставляти м’яч до їхнього штрафного, не кажучи вже про нанесення ударів по воротах. Але завдання менеджера зараз — побачити, що ми можемо покращити та змінити для домашньої гри", — заявив французький виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Ліверпулем та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться 14 квітня.