Півзахисник Атлетіко прокоментував вихід команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів вийшов до наступного раунду змагань.

Після завершення гри півзахисник та капітан "матрацників" Коке прокоментував виступ власної команди.

"Ми в абсолютному захваті. Вибили Барселону, що, ураховуючи їхній рівень гри, було дуже складно зробити. Сьогодні ми мали труднощі на початку, але команда знала, як це подолати. Зусилля були докладені нами величезні, тож ми заслужено перемогли в матчі.

За рахунку 0:2 я сказав своїм товаришам по команді, що ми повинні продовжувати боротьбу. Це футбол, ми грали вдома, рахунок у дуелі став нічийним, і ми повинні були атакувати. Ми змогли забити і навіть мали ще кілька моментів.

Далі ми контролювали гру від оборони. Другий гол Феррана був забитий із зони ізоляції, і на щастя, він перебував у офсайді.

Муссо провів чудову гру, як і Льоренте, Альварес, Грізманн... Це те, що нам і було потрібно, щоб досягати бажаного за будь-яких умов, щоб змагатись у всіх турнірах за найвищі місця.

Кубок Іспанії? Тиск на команду нормальний, не критичний. Ми хочемо виграти Кубок. Ми давно його не вигравали, і ми прагнемо це зробити цими вихідними", — заявив іспанський виконавець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.