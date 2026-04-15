Форвард Атлетіко прокоментував вихід команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але за сумою двох матчів вийшов до наступного раунду змагань.

Після завершення гри нападник "матрацників" Антуан Грізманн прокоментував виступ власної команди.

"Почуваємо себе дуже щасливими після цієї зустрічі. Дві помилки на старті зустрічі в подібних матчах караються одразу. Зокрема, я втратив м'яч під час другого гола, моє позиціонування було жахливим у тому епізоді.

Зрештою, завдяки нашим уболівальникам та нашій якості на контратаках, ми змогли забити бодай один гол у відповідь.

Нам незручно було працювати з м'ячем у ногах та загалом бракувало самовладання, але ми у півфіналі.

Це був дуже емоційний момент для мене. Я віддам усе на полі за Сімеоне та за Атлетіко. Тепер у нас попереду ще два матчі в Лізі чемпіонів, і ми хочемо потрапити до фіналу, і це буде остання крапка для мене в цій історії. Думаю, я готовий.

Арсенал чи Спортинг? Неважливо, хто суперник, головне, щоб ми були в грі. Це був дуже захопливий і складний матч проти фантастичної команди, яка грає дуже добре. Було важко, але ми пройшли далі.

Кубок Короля? Ми хочемо його виграти. Це буде дуже захопливий, складний матч, і нам потрібно перед ним відпочити", — заявив французький виконавець.

У півфіналі мадридський Атлетіко зіграє проти переможця пари лондонського Арсеналу та лісабонського Спортінга.