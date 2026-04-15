Football.ua за підтримки betking представляє прев'ю матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який пройде 15 квітня та розпочнеться о 22:00.
Арсенал — Спортінг Лісабон, Getty Images
15 квітня 2026, 07:30
У другому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Арсенал повертається на Емірейтс із мінімальною, але надзвичайно цінною перевагою після перемоги 1:0 у Лісабоні. Доля путівки до півфіналу ще далека від вирішення, однак саме лондонці підходять до гри в ролі фаворита — і мають чудовий шанс зробити ще один крок до бажаного досягнення.
АРСЕНАЛ — СПОРТІНГ ЛІСАБОН
СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0
Арсенал Мікеля Артети провів майже ідеальну єврокубкову кампанію, вигравши 10 із 11 матчів і пропустивши лише п’ять м’ячів. Перемога в Португалії стала ще одним підтвердженням їхньої зрілості: команда витримала тиск і вирвала результат завдяки пізньому голу Кая Гаверца. Важливо й те, що "каноніри" традиційно впевнено грають проти португальських клубів удома — серія без поразок налічує вже вісім матчів.
Втім, внутрішня форма клубу з Північного Лондона викликає величезні питання. Поразка від Борнмута в АПЛ не лише вдарила по чемпіонських амбіціях, а й оголила проблеми з креативом і стабільністю. Команда Артети виглядає вразливою саме в той момент, коли сезон входить у вирішальну фазу. До того ж є кадрові труднощі — під питанням участь одразу кількох ключових гравців (Калафіорі, Едегор, Сака, Тімбер), що може вкотре вплинути на баланс складу.
Спортінг Лісабон приїжджає до Лондона без права на помилку, але з вірою у диво. У попередньому раунді "леви" вже продемонстрували, що здатні на камбек, розгромивши сенсаційний Буде/Глімт 5:0 у матчі-відповіді. Щоправда, тепер їм доведеться перевертати протистояння на виїзді — а це зовсім інший рівень виклику.
Команда Руї Боржеша підходить до гри в непоганій формі та майже оптимальному складі. Повернення капітана Юльманна після дискваліфікації додає балансу в центрі поля, а Луїс Суарес, який уникнув дискваліфікації, готовий вести атаку. Водночас історія протистоянь після домашніх поразок не на користь португальців — у більшості випадків вони завершували такі дуелі невдачею.
Очікується, що Спортінг з перших хвилин піде вперед, намагаючись швидко зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Це відкриватиме простір для контратак Арсеналу, який у таких умовах почувається комфортно. Ключовим фактором стане перший гол: якщо його заб’ють господарі — інтрига може швидко згаснути, але ранній м’яч гостей здатен кардинально змінити сценарій.
👑 betking пропонує поставити на перемогу Арсеналу з коефіцієнтом 1.47, а ймовірний успіх Спортінга на лондонському стадіоні оцінюється в 6.66. На нічийний результат в основний час дається коефіцієнт 4.75.
Враховуючи останні проблеми "канонірів" зі створенням моментів з гри та майбутнього важливого матчу проти Ман Сіті на вихідних, в цьому протистоянні ми не чекаємо великої кількості голів: на ТМ 3 пропонується кеф 1.58. З цієї ж логіки можна розглянути "Обидві команди заб'ють — Ні" за 1.78.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс — Мадуеке, Езе, Троссар — Йокерес
Не зіграють: Меріно
СПОРТІНГ ЛІСАБОН : Руй Сілва — Фреснеда, Діоманде, Інасіу, Араужу — Юльманн, Моріта — Катаму, Трінкан, Гонсалвеш — Луїс Суарес
Не зіграють: Нуну Сантуш, Луїш Гільєрме, Іоаннідіс
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 0:0
