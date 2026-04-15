СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФРАНСУА ЛЕТЕКСЬЄ (ФРАНЦІЯ) ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0

Арсенал Мікеля Артети провів майже ідеальну єврокубкову кампанію, вигравши 10 із 11 матчів і пропустивши лише п’ять м’ячів. Перемога в Португалії стала ще одним підтвердженням їхньої зрілості: команда витримала тиск і вирвала результат завдяки пізньому голу Кая Гаверца. Важливо й те, що "каноніри" традиційно впевнено грають проти португальських клубів удома — серія без поразок налічує вже вісім матчів.

Втім, внутрішня форма клубу з Північного Лондона викликає величезні питання. Поразка від Борнмута в АПЛ не лише вдарила по чемпіонських амбіціях, а й оголила проблеми з креативом і стабільністю. Команда Артети виглядає вразливою саме в той момент, коли сезон входить у вирішальну фазу. До того ж є кадрові труднощі — під питанням участь одразу кількох ключових гравців (Калафіорі, Едегор, Сака, Тімбер), що може вкотре вплинути на баланс складу.

Спортінг Лісабон приїжджає до Лондона без права на помилку, але з вірою у диво. У попередньому раунді "леви" вже продемонстрували, що здатні на камбек, розгромивши сенсаційний Буде/Глімт 5:0 у матчі-відповіді. Щоправда, тепер їм доведеться перевертати протистояння на виїзді — а це зовсім інший рівень виклику.

Команда Руї Боржеша підходить до гри в непоганій формі та майже оптимальному складі. Повернення капітана Юльманна після дискваліфікації додає балансу в центрі поля, а Луїс Суарес, який уникнув дискваліфікації, готовий вести атаку. Водночас історія протистоянь після домашніх поразок не на користь португальців — у більшості випадків вони завершували такі дуелі невдачею.

Очікується, що Спортінг з перших хвилин піде вперед, намагаючись швидко зрівняти рахунок за сумою двох матчів. Це відкриватиме простір для контратак Арсеналу, який у таких умовах почувається комфортно. Ключовим фактором стане перший гол: якщо його заб’ють господарі — інтрига може швидко згаснути, але ранній м’яч гостей здатен кардинально змінити сценарій.