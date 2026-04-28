Головний тренер Баварії — про силу ПСЖ та очікування від півфіналу Ліги чемпіонів.

Наставник Баварії Венсан Компані поділився думками напередодні першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, відзначивши силу суперника та наголосивши на важливості деталей у такому протистоянні.

"Обидві команди мають величезну креативність, як у позиційній грі, так і в пошуку рішень. Усе вирішуватимуть деталі, інтенсивність та енергія. Ми граємо один проти одного вже вчетверте. У нас є досвід матчів проти них, але це стосується і нашого суперника.

Луїс Енріке виконує неймовірну роботу… Я не був здивований, що вони виграли Лігу чемпіонів. По командах Луїса Енріке видно справжній командний дух. Його гравці бігають і борються — так було в усіх його командах. Знімаю капелюха перед ним.

Немає жодного магічного рішення. Перевага в тому, що ми вже багато разів грали один проти одного, але це працює в обидва боки. Ми знаємо, як чинити тиск на суперника. Парі Сен-Жермен здатний діяти по-різному на полі, але це не стане для нас несподіванкою. У них багато якості на кожній позиції, але якщо подивитися на нашу команду — у нас також є ці якості.

Ми вже вигравали на Бернабеу цього року і перемагали в Парижі. Парі Сен-Жермен, безумовно, чинний переможець Ліги чемпіонів, але якщо якась команда і здатна прийняти цей виклик, то це ми. Ми знаємо, наскільки сильний ПСЖ, але хочемо виграти цей матч", — цитує слова Компані пресслужба УЄФА.

Перший матч півфіналу між Парі Сен-Жермен та Баварією відбудеться у вівторок, 28 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.