Стали відомі стартові склади команд для першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія.
28 квітня 2026, 21:47
Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія проведуть перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Парк-де-Пренс.
Луїс Енріке, у порівнянні з перемогою над Ліверпулем (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Венсан Компані, у порівнянні з перемогою над мадридським Реалом (3:2), залучив до стартового складу Девіса на лівий фланг оборони та Мусіалу під нападником.
ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Баркола, Мбає.
Запасні: Урбіг, Урбіг, Кім, Горецка, Джексон, Іто, Лаймер, Офлі, Павич.
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Л. Діас — Кейн.
