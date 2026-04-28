Стали відомі стартові склади команд для першого матчу півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють французький Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія.

Парі Сен-Жермен та мюнхенська Баварія проведуть перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, у порівнянні з перемогою над Ліверпулем (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Венсан Компані, у порівнянні з перемогою над мадридським Реалом (3:2), залучив до стартового складу Девіса на лівий фланг оборони та Мусіалу під нападником.

ПСЖ: сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: Шевальє, Марін, Бералдо, Забарний, Рамуш, Лі Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Дро, Баркола, Мбає.



Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Та, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Л. Діас — Кейн.