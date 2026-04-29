Ліга чемпіонів

Феноменальна результативність.

Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Баварія 5:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Незважаючи на підсумкову невдачу, "Рекордмайстер" знову зумів відзначитись великою кількістю забитих м’ячів.

І відповідно поповнили свій гольовий доробок троє нападників Баварії: Майкл Олісе, Гаррі Кейн та Луїс Діас.

Загальна результативність лише цих гравців у складі команди Венсана Компані в поточному сезоні зашкалює — вони разом досягли позначки в 100 голів.

Найближчі переслідувачі в особі представників мадридського Реала: Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор та Федеріко Вальверде, пасуть задніх — "лише" 69 м’ячів

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.