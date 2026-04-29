Феноменальна результативність.
Майкл Олісе, Гаррі Кейн та Луїс Діас, Getty Images
29 квітня 2026, 08:30
Мюнхенська Баварія напередодні поступилась французькому Парі Сен-Жермен у гостьовому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Незважаючи на підсумкову невдачу, "Рекордмайстер" знову зумів відзначитись великою кількістю забитих м’ячів.
І відповідно поповнили свій гольовий доробок троє нападників Баварії: Майкл Олісе, Гаррі Кейн та Луїс Діас.
Загальна результативність лише цих гравців у складі команди Венсана Компані в поточному сезоні зашкалює — вони разом досягли позначки в 100 голів.
Найближчі переслідувачі в особі представників мадридського Реала: Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор та Федеріко Вальверде, пасуть задніх — "лише" 69 м’ячів
Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та французьким Парі Сен-Жермен відбудеться на Альянц Арені 6 травня.