Ліга чемпіонів

Капітан лондонців поділилися очікуваннями від битви в Мадриді.

Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор напередодні першого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко закликав свою команду остаточно позбутися ярлика вічно других (команди, яка зупиняється за крок від трофеїв) та скористатися історичним шансом.

У середу ввечері на стадіоні Метрополітано підопічні Мікеля Артети спробують зробити перший крок до фіналу найпрестижнішого єврокубка, який вони ще ніколи не вигравали. Минулого сезону Каноніри зупинилися саме на стадії півфіналу, поступившись майбутнім переможцям турніру — Парі Сен-Жермен (із загальним рахунком 1:3).

Крім того, лондонці фінішували другими в Англійській Прем'єр-лізі протягом останніх трьох років, хоча зараз впевнено йдуть до свого першого чемпіонства за 22 роки. Відповідаючи на запитання про те, чи тиснуть на команду попередні невдачі, норвезький півзахисник був відвертим:

"Це завжди буде зі мною, поки ми не виграємо. З цим треба жити, нам потрібно брати досвід та уроки і використовувати їх з користю. Це частина футболу та нашої подорожі. Ми повинні жити теперішнім часом. Наразі у нас все дуже добре. Ми перебуваємо у чудовій позиції в лізі та в Лізі чемпіонів. Саме на цьому нам потрібно зосередитися: як бути на своєму найкращому рівні", — підкреслив Едегор .

Капітан також додав, що команда неймовірно мотивована: "Як можна не насолоджуватися цим? Ми граємо, мабуть, у найскладнішій та найконкурентнішій лізі світу, боремося за титул у Прем'єр-лізі та вийшли у півфінал Ліги чемпіонів. Це те, про що ми мріяли все своє життя, ще з дитинства", — зауважив норвежець.

Цього сезону Арсенал ще жодного разу не програвав у Лізі чемпіонів. Проте в Мадриді команді доведеться обійтися без травмованих Кая Гаверца та Юррієна Тімбера. Позитивною новиною є повернення до складу Букайо Саки та Ріккардо Калафіорі.

Едегор впевнений, що за останній рік команда суттєво додала у якості:

"У нас з'явилися нові гравці, і я відчуваю, що ми сильніші в різних аспектах. Ми навчилися з минулорічного досвіду і тепер ще краще підготовлені".

Також норвежець категорично спростував чутки щодо свого можливого відходу з клубу влітку через проблеми з формою: "Я не знаю, звідки це береться. Мій настрій — робити все можливе щодня, щоб створити тут щось особливе", — резюмував гравець.