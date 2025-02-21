Ліга конференцій

До вашої уваги результати жеребкування другого за значимістю єврокубка.

Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій.

У цьому турнірі продовжує участь лондонський Челсі, у складі якої "виступає" український вінгер Михайло Мудрик.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій:

Ягеллонія — Серкль Брюгге

Молде — Легія

Цельє — Лугано

Пафос — Юргорден

Панатінаїкос — Фіорентина

Борац — Рапід

Реал Бетіс — Віторія Гімарайнш

Копенгаген — Челсі

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи:

Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня. Чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, а півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру відбудеться 28 травня у Вроцлаві (Польща).

Раніше стали відомі результати жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи.