До вашої уваги результати жеребкування другого за значимістю єврокубка.
Гравці Челсі, Getty Images
21 лютого 2025, 15:26
Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій.
У цьому турнірі продовжує участь лондонський Челсі, у складі якої "виступає" український вінгер Михайло Мудрик.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій:
Ягеллонія — Серкль Брюгге
Молде — Легія
Цельє — Лугано
Пафос — Юргорден
Панатінаїкос — Фіорентина
Борац — Рапід
Реал Бетіс — Віторія Гімарайнш
Копенгаген — Челсі
Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи:
Нагадаємо, матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 березня. Чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, а півфінали – 1 та 8 травня. Фінал турніру відбудеться 28 травня у Вроцлаві (Польща).
Раніше стали відомі результати жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи.