Ліга конференцій

Матчі відбудуться у четвер, 14 серпня.

Відразу дві українські бригади обслуговуватимуть матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Микола Балакін призначений головним арбітром матчу між азербайджанським Сабахом та болгарським Левскі. Допомагатимуть йому Олександр Беркут та Віктор Матяш, а роль резервного рефері дісталася Віталію Романову.

За систему ВАР відповідатимуть Олексій Деревінський та Клим Заброда.

Матч Сабах – Левскі пройде у четвер, 14 серпня, о 19:00. У першій грі болгари були сильнішими – 1:0.

Денис Шурман обслуговуватиме матч Динамо Сіті (Албанія) – Хайдук (Хорватія). Його помічниками призначені Віктор Нижник та Світлана Грушко, а резервним рефері виступить Дмитро Кубряк.

За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Андрій Коваленко.

Поєдинок Динамо Сіті – Хайдук розпочнеться о 21:45. У першому матчі хорвати обіграли албанців із рахунком 2:1.

Раніше стали відомі суддівські бригади для єврокубкових матчів за участю Шахтаря та Полісся.