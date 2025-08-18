Ліга конференцій

Деревінський очолить бригаду у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

УЄФА призначив українську суддівську бригаду на поєдинок плейоф кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2025/26 між норвезьким Русенборгом та німецьким Майнцом.

Головним арбітром зустрічі буде Олексій Деревінський. Асистуватимуть йому Семен Шлончак та Олексій Миронов, а четвертим рефері виступить Клим Заброда.

За роботу системи VAR відповідатимуть Віктор Копієвський та Микола Балакін.

Матч відбудеться 21 серпня о 19:00 за київським часом. У цей же день свої вирішальні поєдинки плейоф проведуть українські клуби: Шахтар зіграє проти Серветта, а Полісся – проти Фіорентини (початок о 21:00).