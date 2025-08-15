Ліга конференцій

Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.

Донецький Шахтар у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи в серії післяматчевих пенальті поступився грецькому Панатінаїкосу.

Таким чином, команда Арди Турана вилетіла до раунду плей-оф відбору Ліги конференцій, де зіграє проти швейцарського Серветта.

Швейцарська команда розпочала європейський шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів, де поступилася чеській Вікторії Пльзень (1:0 та 1:3), після чого вилетіла з відбору ЛЕ, програвши нідерландському Утрехту (1:3 та 1:2).

Матчі раунду плей-оф Ліги конференцій заплановані на 21 та 28 серпня.

Раніше став відомий суперник київського Динамо за раундом плей-оф кваліфікації Ліги Європи.