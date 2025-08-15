Матчі відбудуться 21 та 28 серпня.
Гравці Серветта, ФК Серветт
15 серпня 2025, 00:01
Донецький Шахтар у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи в серії післяматчевих пенальті поступився грецькому Панатінаїкосу.
Таким чином, команда Арди Турана вилетіла до раунду плей-оф відбору Ліги конференцій, де зіграє проти швейцарського Серветта.
Швейцарська команда розпочала європейський шлях із кваліфікації Ліги чемпіонів, де поступилася чеській Вікторії Пльзень (1:0 та 1:3), після чого вилетіла з відбору ЛЕ, програвши нідерландському Утрехту (1:3 та 1:2).
Матчі раунду плей-оф Ліги конференцій заплановані на 21 та 28 серпня.
