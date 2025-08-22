Ліга Європи

Тренер обговорив вилучення та відсутність Тимчика.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками після програшу Маккабі Тель-Авіву (1:3) в першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи.

На запитання про справедливість вилучення Вівчаренка він відповів: "Я можу вважати його справедливим або несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку. Будучи на м’ячі, технічний брак — і потім фол, який судді трактують, як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але майже 40 хвилин грати в меншості…".

Щодо відсутності Тимчика Шовковський пояснив: "На жаль, у нього піднялася температура, і ми не могли на нього розраховувати в цій грі. Нібито в нього стан стабілізувався, і вже температури немає".

На Football.ua доступний огляд матчу Маккабі — Динамо.