Ліга конференцій

Нападник Фіорентини обійшов Дані Алвеса та продовжує встановлювати рекорди у світовому футболі.

Нападник Фіорентини Едін Джеко взяв участь у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій проти Полісся, вийшовши на заміну на 70-й хвилині.

Для 39-річного боснійця цей поєдинок став 1034-м у професійній кар’єрі.

Цим результатом Джеко обійшов за кількістю зіграних матчів легендарного бразильця Дані Алвеса, який провів 1033 гри, і тепер посідає восьме місце серед футболістів XXI століття. Лідером рейтингу залишається 44-річний голкіпер Флуміненсе Фабіо з 1357 матчами.

