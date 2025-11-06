Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та ісландський Брейдаблік.

Донецький Шахтар та ісландський Брейдаблік зіграють у третьому турі Ліги конференцій УЄФА в Кракові.

Арда Туран, після перемоги над київським Динамо (3:1), використав із перших хвилин Вінісіуса, Грама, Бондаря та Азарові в обороні, тоді як Назарина та Ізакі зіграють у центрі поля, а Лукас, Еліас та Мейрелліш розташуються в атаці.

Олафур Скуласон, у порівнянні з нічиєю проти КуПС (0:0), залучив до стартового складу Оррасона в центрі оборони, тоді як Лудвікссон розташуються в центрі поля, а Ульфарссон гратиме на вістрі атаки.

Шахтар: Різник — Вінісіус, Грам, Бондар, Азарові — Бондаренко, Назарина, Ізакі — Лукас, Еліас, Мейрелліш.

Запасні: Фесюн, Марлон Сантос, Марлон Гомес, Егіналду, Швед, Педріньйо да Сілва, Невертон, Педріньйо Азеведо, Глущенко, Матвієнко, Конопля, Очеретько.



Брейдаблік: Ейнарссон — Вальгейрссон, Оррасон, Маргейрссон, К. Йоунссон — Гюннлейгссон, Лудвікссон, А. Йоунссон — Торстейнссон, Ульфарссон, Інгварссон.

Запасні: Брагасон, Снегольм, Ейнарссон, Оумаррсон, Стейндоурссон, Б’ярнасон, Крістіанссон, Гадльссон, Єоман, Мумінович, Томсен, Магнуссон.



Гра Шахтар — Брейдаблік почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.