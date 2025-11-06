Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та боснійський Зріньскі.

Динамо Київ та боснійський Зріньскі зіграють у Любліні в третьому турі Ліги конференцій УЄФА.

Олександр Шовковський, після поразки від донецького Шахтаря (1:3), залучив до стартового складу Тимчика та Михавка на фланги оборони, тоді як Михайленко гратиме в центрі поля, а Герреро зіграє в атаці.

Ігор Штімац, на тлі поразки від німецького Майнца (0:1), використав із перших хвилин Любича у воротах, тоді як Мамич розташується ліворуч в атаці, а Філіпович та Шакота гратимуть у центральній вісі, тоді як Маїч та Дамашкан розташуються в атаці.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Тіаре, Михавко — Піхальонок, Михайленко, Буяльський — Кабаєв, Герреро, Шола.

Запасні: Моргун, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Буртник, Рубчинський, Торрес, Караваєв, Дубінчак, Бленуце.



Зріньскі: Любич — Вранькович, Машич, Дуймович, Мамич — Пранич, Джурасек, Філіпович, Шакота — Маїч, Дамашкан.

Запасні: Богдан, Карачич, Бері, Мікич, Шушак, Іванчич, Сурданович, Велкоські, Чуже, Чавар, Мемія, Білбія.



Гра Динамо Київ — Зріньскі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.