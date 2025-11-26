Ліга конференцій

Українцям довірили поєдинок між Брейдабліком та Самсунспором.

Матч основного етапу Ліги конференцій між ісландським Брейдабліком та турецьким Самсунспором обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром призначено Дениса Шурмана, а його помічниками будуть Семен Шлончак та Валентин Куцев. Роль резервного рефері отримав Клим Заброда.

За систему ВАР відповідатимуть Віктор Копієвський та Дмитро Панчишин.

Матч Брейдаблік — Самсунспор відбудеться завтра, 27 листопада, о 22:00 за Києвом.