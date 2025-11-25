Ліга конференцій

Поєдинок четвертого туру відбудеться 27 листопада в Дубліні, початок о 22:00 за київським часом, головним арбітром стане Філіп Глова.

У п’ятницю, 27 листопада, відбудеться матч четвертого туру Ліги конференцій між ірландським Шемрок Роверс та донецьким Шахтарем. Поєдинок відбудеться на стадіоні Tallaght Stadium у Дубліні, початок о 22:00 за київським часом.

УЄФА опублікував бригаду арбітрів, яка працюватиме на матчі. Головним суддею призначено Філіпа Глову зі Словаччини, його помічниками стануть Даніель Полачек та Петер Беднар. Четвертий арбітр – Балінт Кішш, а за VAR відповідатимуть Петр Ласик та Лукаш Кужма.

Після трьох турів Шахтар набрав шість очок і посідає десяту сходинку турнірної таблиці Ліги конференцій. У попередньому матчі підопічні Арди Турана здолали ісландський Брейдаблік з рахунком 2:0.

Шемрок Роверс із одним пунктом займає 31-е місце. У третьому турі ірландський клуб зазнав поразки від Дріти з Косова (0:1).