Ліга конференцій

Радослав Гідженов призначений головним суддею, VAR — Попов і Димитров.

У четвер, 27 листопада, відбудеться поєдинок четвертого туру Ліги конференцій між київським Динамо та кіпрською Омонією. Гра пройде на стадіоні GSP у Нікосії та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

УЄФА опублікував склад суддівської бригади на матч: головним арбітром призначено болгарина Радослава Гідженова. Йому допомагатимуть співвітчизники Мирослав Максимов і Петар Мітрев, четвертим арбітром стане Волен Чинков. За VAR відповідатимуть Нікола Попов та Димитар Димитров.

34-річний Гідженов у нинішньому сезоні обслуговував матчі чемпіонату Болгарії, Юнацької ліги УЄФА, кваліфікацій єврокубків та Євро U-21. У 13 поєдинках він показав 71 жовту та 4 червоні картки.

Після трьох турів у групі Динамо має 3 очки та займає 24-те місце, тоді як Омонія – 29-та з 2 балами.