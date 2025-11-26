Ліга конференцій

Наставник кіпріотів відверто висловився про проблеми, кадрову ситуацію та очікування від важливої єврокубкової зустрічі.

Головний тренер Омонії Геннінг Берг поділився очікуваннями від матчу четвертого туру Ліги конференцій-2025/26 проти київського Динамо, який відбудеться 27 листопада у Нікосії.

"Ми з нетерпінням чекаємо на матч — це важлива гра. Динамо — хороша команда, яка також хоче пройти в наступний раунд. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб пройти далі", — зазначив Берг.

Тренер згадав і про попередні поєдинки: за його словами, у матчі з АПОЕЛ команда заслуговувала на перемогу, тоді як у грі з Аполлоном не показала своєї найкращої гри, хоча й мала шанси забити. Омонія, за словами наставника, поки не демонструє свого оптимального рівня, однак команда прагне прогресувати та додавати від матчу до матчу.

Берг також охарактеризував кадрову ситуацію:



Кулібалі, ймовірно, не зіграє, оскільки досі не готовий на 100%. Айтінг тренується вже тиждень і може отримати перші хвилини після відновлення.

"Хочемо повернутися до нашого хорошого рівня. Сподіваюся, що два останні матчі додадуть нам упевненості. Проти Дріти ми могли перемогти, у Лозанні могли забити більше одного гола. Ми хочемо продовжувати вдосконалюватися", — підсумував Берг.

Після трьох турів Ліги конференцій Динамо має три очки й посідає 24-те місце в турнірній таблиці. Омонія з двома балами розташувалася на 29-й позиції.

Матч у Нікосії відбудеться у четвер, 27 листопада. Початок зустрічі — о 19:45.