Ліга конференцій

Коуч киян повідомив про кадрові втрати та запевнив, що команда вийде на поле з прагненням здобути перемогу.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від майбутнього матчу 4-го туру основного раунду Ліги конференцій проти кіпрської Омонії.

За словами наставника, команда серйозно готується до зустрічі, ретельно вивчивши суперника:



"Омонія – один із найвідоміших клубів Кіпру, який стабільно виступає в єврокубках. У нинішньому розіграші команда двічі зіграла внічию та зазнала мінімальної поразки, але, на думку Шовковського, заслуговувала на більше. Ми також незадоволені своїми останніми результатами, але ті одинадцять гравців, які вийдуть на поле, гратимуть із повною самовіддачею, серцем та прагненням здобути перемогу", – зазначив тренер.

Щодо кадрових втрат:



"До вже присутніх у лазареті Ярмоленка, Шапаренка та Біловара додався Бражко після гри з Колосом. Було зроблено обстеження, яке показало, що у нього є перелом ребра. Тому найближчим часом ми на нього теж не зможемо розраховувати".

Головний тренер підкреслив важливість командного духу та впевненості у своїх діях:



"У такі моменти проявляється характер команди, її готовність долати складнощі та прагнення змінити ситуацію на краще".

Щодо стилю гри, Шовковський очікує від футболістів наполегливості, розумної агресії та емоційної включеності, і впевнений, що суперник налаштований приблизно так само.

Матч Омонія — Динамо Київ відбудеться завтра, 27 листопада о 19:45.