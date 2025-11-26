Ліга конференцій

Гравець Шахтаря наголосив на значенні поєдинку з Шемроком у контексті війни та підтримки країни.

Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів поспілкувався з журналістами на передматчевій пресконференції напередодні зустрічі з Шемрок Роверс у 4-му турі Ліги конференцій УЄФА. Гравець поділився думками про суперника, власний стан після травм та важливість єврокубкових матчів для всієї країни.

Криськів відзначив, що суперник має значний досвід і стабільність, попри непростий старт у груповому етапі Ліги конференцій:



"Це хороша команда, яка за останні п’ять років чотири рази вигравала чемпіонат Ірландії. Буде непроста зустріч. Ми готувалися дуже серйозно і вийдемо на матч на 100 відсотків. Сподіваюся, здобудемо важливі очки для коефіцієнта України і подаруємо вболівальникам гарний настрій.

Півзахисник зізнався, що дуже скучив за єврокубковими матчами:

"У цьому сезоні багато пропустив через травми. Почуваюся добре, мене якісно підготували тренери. Хочеться вийти на поле, викластися повністю та подарувати вболівальникам щасливі емоції".

Гравець підкреслив важливість кожної єврокубкової зустрічі в умовах війни:

"Це важливий матч для Донбасу та всієї України. Ми боремося за очки для країни. Виходимо на поле і віддаємо 100 відсотків для України, команди, фанів".

Матч Шемрок Роверс — Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада о 22:00.