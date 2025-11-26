Гравець Шахтаря наголосив на значенні поєдинку з Шемроком у контексті війни та підтримки країни.
Дмитро Криськів, getty images
26 листопада 2025, 23:28
Півзахисник Шахтаря Дмитро Криськів поспілкувався з журналістами на передматчевій пресконференції напередодні зустрічі з Шемрок Роверс у 4-му турі Ліги конференцій УЄФА. Гравець поділився думками про суперника, власний стан після травм та важливість єврокубкових матчів для всієї країни.
Криськів відзначив, що суперник має значний досвід і стабільність, попри непростий старт у груповому етапі Ліги конференцій:
"Це хороша команда, яка за останні п’ять років чотири рази вигравала чемпіонат Ірландії. Буде непроста зустріч. Ми готувалися дуже серйозно і вийдемо на матч на 100 відсотків. Сподіваюся, здобудемо важливі очки для коефіцієнта України і подаруємо вболівальникам гарний настрій.
Півзахисник зізнався, що дуже скучив за єврокубковими матчами:
"У цьому сезоні багато пропустив через травми. Почуваюся добре, мене якісно підготували тренери. Хочеться вийти на поле, викластися повністю та подарувати вболівальникам щасливі емоції".
Гравець підкреслив важливість кожної єврокубкової зустрічі в умовах війни:
"Це важливий матч для Донбасу та всієї України. Ми боремося за очки для країни. Виходимо на поле і віддаємо 100 відсотків для України, команди, фанів".
Матч Шемрок Роверс — Шахтар відбудеться завтра, 27 листопада о 22:00.