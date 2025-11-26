Піхальонок: Невдалі результати не зіпсують настрій на перемогу

Півзахисник Динамо розповів про підготовку команди та очікування від матчу з Омонією.
Олександр Піхальонок, getty images
26 листопада 2025, 23:01
Півзахисник Динамо Олександр Піхальонок поділився очікуваннями від майбутнього матчу четвертого туру Ліги конференцій-2025/26 проти кіпрської Омонії.
На запитання про атмосферу в команді після невдалих результатів, Піхальонок відповів, що настрій дійсно не ідеальний, проте команда налаштовується лише на перемогу:
"Завтра ми спробуємо показати все, що відпрацьовували на тренуваннях, та здобути результат. А там побачимо, як буде".
Щодо підготовки, гравець зазначив:
"Ми зазвичай про все говоримо, але щось конкретне розповідати не хочемо. Завтра гра, вже самі все подивитесь. Будемо вже після гри розмовляти".
Піхальонок додав, що команда фізично готова до матчу і адаптація до кіпрської погоди не знадобиться:
"Як на мене, команда фізично готова добре. З приводу погоди, я не думаю, що зараз така спека, за якої ми грали тут влітку".
Говорячи про суперника, півзахисник підкреслив, що Омонія – досвідчена команда, яка добре грає з м’ячем і швидко вибігає із оборони в атаку. "Я думаю, що завтра буде дуже цікавий матч", – додав він.
На даний момент Динамо посідає 24-те місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, набравши 3 очки у трьох турах, тоді як Омонія з двома пунктами розташувалася на 29-му рядку.
Матч Омонія — Динамо Київ відбудеться завтра, 27 листопада о 19:45.