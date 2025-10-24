Ліга конференцій

Наставник "гірників" поділився своїми думками після гри з Легією.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував поразку своєї команди у матчі Ліги конференцій проти польської Легії (1:2).

"Насамперед хочу привітати Легію. Якщо команда тебе перемагає, вона, напевно, зробила більше правильних речей, ніж ти. Що стосується нас, ми намагалися залишатися вірними своєму ігровому плану, але на початку матчу наші єдиноборства та рівень концентрації були недостатніми. Після пропущеного гола ми дуже повільно виконували вкидання, а також повільно піднімалися після фолів. Це не виглядало як поведінка команди, яка поступається в рахунку. Я сказав про це своїм гравцям у роздягальні, і згодом ми взяли контроль над грою.

Я пишаюся рівнем гри в другому таймі, адже в атаці у нас були хлопці 18–19 років. Це була команда, що складалася з нашого майбутнього. Вони зіграли чудово, але їм потрібно навчитися правильно діяти в ключові моменти – і ми будемо над цим працювати та вдосконалюватися. Щодо поразки: я беру на себе повну відповідальність, але це також така поразка, яку ми зможемо компенсувати в майбутньому. Ми з оптимізмом дивимося вперед, тож далі готуватимемося та сконцентруємо нашу увагу на великій грі в неділю.

Це був матч, який ми можемо компенсувати, можемо відігратися згодом. Саме тому ми обрали такий склад. В іншому разі Ліга конференцій для нас важливіша за все, але ми змушені діяти так, адже маємо тривалі переїзди й постійно стикаємося з великою кількістю травм. Якщо подивитися загалом, усі українські команди, які виступають у Європі, роблять те саме через певні труднощі на кордоні та довгі подорожі.

Легія була командою з найбільшою кількістю навісів у своїй лізі, а також із найбільшою кількістю ударів по воротах і найменшою кількістю ударів, дозволених суперникам. Вони мають гарну статистику, у них були складні моменти раніше, але ми ставимося до них із великою повагою. У них дуже хороший тренер, якого ми також поважаємо. Вони нас перемогли, а якщо так, то впоралися краще, ніж ми.

У футболі можна загалом добре зіграти, але водночас футбол – це й уміння правильно діяти в ключові моменти. Щодо другого тайму, я повністю задоволений рівнем гри, але в останні секунди не слід було виконувати вкидання саме там або повертати м’яч у напрямку наших воріт. Аби ми пропустили гол, потрібно, щоб сталося п’ять-шість помилок поспіль, – і ми мали ці помилки. Причому в досвідчених гравців. Щодо тактичної помилки, я поки не можу нічого сказати, адже буде неправильно робити висновки до перегляду аналізу матчу. Але що стосується рівня гри, то, як уже сказав, я задоволений, і все зводиться до певних моментів.

Дебютна гра Фесюна? Передусім, якщо я ставлю у склад одного воротаря, то не маю думати, чи було б інакше, якби грав інший, адже я поважаю всіх своїх футболістів. Щодо Фесюна, він дуже цінний воротар, дуже перспективний, його чекає гарне майбутнє. На цьому рівні він навчатиметься через помилки. Він має високу якість у грі в пас, чудово працює ногами, але вдосконалюватиметься лише через ігрову практику. Ніхто не навчається без помилок, і я ніколи не забиратиму у своїх гравців право на помилку. У мене є 24 футболісти, і в цьому щільному графіку з далекими поїздками мені потрібен кожен із них. Я пишаюся ними, а цю поразку ми ще зможемо компенсувати. Я дуже задоволений грою Фесюна, і, якби довелося зіграти цей матч ще раз, знову поставив би його в склад.

Звісно, гравці можуть бути стомленими, це абсолютно природно, адже умови дуже складні. Країна перебуває у стані війни, і я не хочу використовувати це як виправдання, але для професійного футболіста, спортсмена, надзвичайно важко демонструвати результат у таких обставинах і після далеких переїздів. З тим самим стикалося Полісся, стикається Динамо і ми. Намагаємося мінімізувати вплив цих факторів, але мусимо йти на такий ризик. У нас просто немає вибору", — наводить слова Турана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Легія.