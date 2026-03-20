Ліга конференцій

Наставник польського клубу поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер польського Леха Нільс Фредеріксен прокоментував перемогу своєї команди та виліт із 1/8 фіналу Ліги конференцій від донецького Шахтаря (2:1).

"Мені здається, що ми провели дуже хороший матч. Ми були кращою командою і, на мою думку, могли перемогти з більшим рахунком, ніж 2:1.

Шахтар забив гол завдяки везінню після двох рикошетів, але зрештою саме ми створили значно більше моментів. Ми розчаровані, що не пройшли до наступного раунду й не продовжимо виступи в Лізі конференцій.

Причиною нашого вильоту не є цей матч. Вирішальним став перший поєдинок, коли Шахтар був сильнішим. Сьогодні ж ми точно були кращими. Вважаю, що ми мали чудовий план на матч-відповідь", — наводить слова Фредеріксена прес-служба клубу.

