Ліга конференцій

Польський хавбек поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Півзахисник польського Леха Антоні Козубаль прокоментував виліт своєї команди із 1/8 фіналу Ліги конференцій від донецького Шахтаря (2:1).

"Виліт з турніру розчаровує, тому що ми справді добре грали як команда. Прикро, що ми не змогли довести гру до додаткового часу, бо могли б поборотися за більше.

Можливо, нам трохи не пощастило, бо ми мали шанси на початку другого тайму. Ми створювали моменти, і в ці моменти могли забити трохи більше", — наводить слова Козубаля прес-служба клубу.

