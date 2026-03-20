Ліга конференцій

Попереду АЗ Алкмар.

Вінгер донецького Шахтаря Невертон висловився після вкрай натужного проходу польського Леха за підсумками 1/8 фіналу Ліги конференцій.

"Слава Богу, ми пройшли до чвертьфіналу – це вкрай важливо для команди. Звісно, це був дуже складний матч. У першій зустрічі ми зіграли добре й досягли результату, який сьогодні був надважливим. І хоч Лех – це дуже хороша команда, але ми змогли пройти далі.

Дуже радий, що зміг допомогти команді в обох матчах. Лех – дуже сильна команда, й ми знали, що буде важко. Але ми впоралися, змогли зберегти концентрацію та пройти далі.

Був момент, коли ми, можливо, розслабилися, втратили пильність, але боролися до кінця. Ми не припиняли боротьбу, билися навіть тоді, коли суперник зміг забити два голи. Вдалося відновити фокус, вирівняти матч і вийти до чвертьфіналу.

Ми достатньо святкували і в роздягальні, і на полі з вболівальниками. До речі, дуже радий такій підтримці фанатів тут, у Кракові. Що стосується слів тренера, то він привітав нас і сказав, що необхідно залишатися сфокусованими протягом усього турніру.

Усі мають дуже сильне бажання дійти до фіналу і стати переможцями Ліги конференцій. Бо це мрія кожного – бути чемпіоном у кожному турнірі, тим більше у європейському. Це дуже важливо для всіх нас", — сказав Невертон.

В 1/4 фіналу донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським АЗ Алкмар. Першу гру заплановано на 9 квітня, о 22:00 за київським часом.