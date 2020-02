Нападающий Базеля Рики ван Вольфсвинкель вновь приступил к тренировкам в составе команды после того, как он пропустил полгода из-за аневризмы головы.

Напомним, нидерландец получил серьезное повреждение в поединке квалификации Лиги чемпионов против ЛАСКа. Врачи прогнозировали, что форвард мог больше не сыграть в этой сезоне.

Guess who’s back? Ricky van Wolfswinkel has received the go-ahead to fully partake during trainings and be lined-up for matches again! Welcome back, Ricky! 🙌🏼 #FCBasel1893 #zämmestark #Rickyisback pic.twitter.com/cHH4W9qw3P