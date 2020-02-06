Нидерландец сможет вскоре вернуться на поле.
Рики ван Вольфсвинкель, фото Базель
06 февраля 2020, 19:29
Нападающий Базеля Рики ван Вольфсвинкель вновь приступил к тренировкам в составе команды после того, как он пропустил полгода из-за аневризмы головы.
Напомним, нидерландец получил серьезное повреждение в поединке квалификации Лиги чемпионов против ЛАСКа. Врачи прогнозировали, что форвард мог больше не сыграть в этой сезоне.
Ван Вольфсвинкель выступает за Базель с 2017 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард сыграл в шести матчах за клуб во всех турнирах и забил один гол