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Football.ua спешит сообщить о промежуточных итогах турнира.

Турнир FIFA 20 Xbox во всю набирает обороты и уже получил первого участника 1/32 финала.

Им стал пользователь с никнеймом AmissThrower214, который выиграл все шесть поединков группового этапа.

Напомним, во всех спорных ситуациях обращайтесь к арбитру турнира на почту y.marianko@gmail.com.

Отметим, что также проходит турнир Football.ua FIFA20 PS4 CUP, в котором также известны первые результаты.



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