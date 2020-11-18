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За три поединка южноамериканской части отбора было забито 14 мячей.

В одном из стартовых поединков четвертого тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2022 сборной Эквадора удалось обеспечить себя третьей кряду победой в матчах с большим количеством забитых мячей.

Под руку наиболее результативной команды отборочного раунда, по состоянию на момент четвертого тура, попала сборная Колумбии в составе которой в этой вечер выступало достаточно представителей европейского футбола.

Однако Эквадору хватило лишь удачно проведенного стартового отрезка поединка для того, чтобы отправить в ворота соперников четыре мяча, на которые у Колумбии нашелся лишь один ответ — Хамес Родригес в компенсированное к первому тайму время отметился точным ударом с пенальти.

В оставшееся время поединка контроль мяча был на стороне гостей, однако в створ ворот соперников ими больше не было нанесено ударов. Вместо этого, подопечные Карлуша Кейроша пропустили еще дважды в завершении противостояния. При этом, свой последний гол Эквадор оформлял уже уступая оппонентам по числу футболистов на поле — Гонсало Плата, на радостях от эффектного забитого мяча, слишком увлекся празднованием гола, уже имея в пассиве предупреждение.

В следующем туре Эквадор сыграет на выезде против Венесуэлы, а Колумбия на своем поле встретится с Бразилией. Матчи запланированы на 25 марта 2021 года.

Эквадор — Колумбия 6:1

Голы: Арболеда, 7, Мена, 9, Мартинес, 32, Арреага, 39, Плата, 78, Эступиньян, 90+1 — Родригес, 45+1 (пен.)



Эквадор: Домингес — Перласа, Арболеда, Арреага, Эступиньян — Кайседо, Мендес — Ибарра, Мена, Муньос — Мартинес.



Колумбия: Варгас — Орехуэла, Санчес, Мурильо, Мойика — Куадрадо, Урибе, Лерма — Родригес, Сапата, Маруланда.



Предупреждения: Ибарра, Перласа, Плата, Мендес — Лерма, Мурильо, Чаррис, Фабра.



На 80-й минуте был удален Гонсало Плата (Эквадор) (повторное предупреждение).

Сборная Чили в матче четвертого тура хотела развить свою серию поединков с набранными очками гостевым успехом в игре против Венесуэлы, которая не добивалась хоть каких-нибудь положительных результатов в стартовых трех турах.

Однако подопечные Рейнальдо Руэды пропустили первыми уже в стартовом отрезке поединка, а гола Артуро Видаля хватило лишь для того, чтобы вновь установить паритет в счете на табло на большую часть основного времени встречи.

Венесуэла не владела инициативой по ходу противостояния, однако сумела более качественно подойти к реализации минимального числа создаваемых моментов. В итоге, точный удар Соломона Рондона позволил команде Жозе Пезейру не просто набрать первые очки в отборе, но еще и обыграть вышестоящего конкурента.

Венесуэла — Чили 2:1

Голы: Маго, 9, Рондон, 81 — Видаль, 15



Венесуэла: Фариньес — Гонсалес, Анхель, Осорио, Маго (Конде, 90) — Морено, Эррера, Кассерес (Отеро, 78) — Кинтеро (Сотельдо, 70), Рондон, Мачис (Чансельор, 90+1).



Чили: Браво — Исла, Диас, Марипан, Босежур — Пульгар (Аранеда, 89), Видаль — Пиньярес (Баеса, 46), Санчес, Менесес — Альяга (Паласиос, 76).



Предупреждения: Маго — Марипан, Исла.



Дабы не оставаться единственной командой с нулем набранных пунктов после четвертого тура, сборной Боливии необходимо было в гостевом поединке цепляться за очки в противостоянии с Парагваем, на счету которого было уже два ничейных результата в этом отборе.

Коллективу Сесара Фариаса не удался стартовый отрезок поединка, ведь уже на 19 минуте Анхелю Ромеро удалось открыть счет ударом с пенальти, но еще в первом тайме Марсело Морено успел отквитать пропущенный гол, а перед уходом на перерыв Сеспедес вывел свою команду вперед.

Во второй половине Парагвай мог рассчитывать на два забитых мяча, однако офсайд Густаво Гомеса на 67-й минуте точечно подметил VAR, поэтому результативный удар Алехандро Ромеро так и остался единственным на обе команды во втором тайме.

В следующем туре Парагвай сыграет гостевой поединок против Чили, а Боливия дома встретится с Перу. Встречи запланированы на 25 марта 2021 года.

Парагвай — Боливия 2:2Голы: Ан. Ромеро, 19 (пен.), Ал. Ромеро, 72 — Морено, 41, Сеспедес, 45Парагвай: Сильва — Эспинола (Перес, 62), Бальбуэна, Гомес, Алонсо (Рохас, 62) — Санчес, Кардосо (Ал. Ромеро, 58), Хименес (Вилласанти, 83) — О. Ромеро, Санабрия, Ан. Ромеро.Боливия: Лампе — Рибера, Хусино, Монтеро, Чавес — Арке (Флорес, 81), Сааведра (Санчес, 90+5), Хустиньяно (Ваяр, 90+4), Сеспедес (Абрего, 81) — Альварес (Чумасеро, 70), Морено.Предупреждения: Перес, Рохас — Хусино, Рибера, Сааведра.