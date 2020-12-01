Украина

Автор The Athletic Джек Ланг рассказывает о стратегии развития донецкого клуба.

Сегодня Шахтер проведет очередной важнейший матч в Лиге чемпионов. После двух поражений от менхенгладбахской Боруссии настроения вокруг "горняков" не самые оптимистичные. Однако не нужно забывать, что донецкий клуб в этом розыгрыше уже смог удивить всю Европу, обыграв Реал в Мадриде. Во многом этот успех — результат долгосрочной стратегии развития "горняков", центральная роль в которой отводится бразильцам. Европейское издание The Athletic решило рассказать о донецком клубе.

"Это уже вопрос веры", — говорит Жозе Боту.

Как глава рекрутинговой службы Шахтера, Боту вовлечен в процесс тщательного скаутинга, согласования агентских комиссионных и предложений по контракту, но у него есть и более широкая обязанность. Его работа – поддерживать одну из самых четко очерченных стратегий в футбольном мире.

Когда вы думаете о Шахтере, высока вероятность, что вам придут в голову Фернандиньо или Элано, Дуглас Коста или Виллиан, Луис Адриано или Тайсон. И это объяснимо: с 2002 года Шахтер подписал ни много ни мало – 34 бразильских футболистов. А если мы посчитаем еще и Эдуардо Да Силву, который переходил уже в натурализованным хорватом, но родился и вырос в Бразилии – то это число возрастет до 35. Почти 20 лет Шахтер в среднем подписывает двух бразильцев ежегодно.

Как ни крути, это невероятные числа. Хоть изначально идея превратить часть Украины в своеобразный уголок Бразилии и казалась невероятной, вера Шахтера в проект только возрастала. "Изначально это был обычный ход, нырнуть в бразильский рынок, — объясняет Боту. – Бразильские футболисты оказались здесь волею случая, но из такой обычной вещи выросла клубная политика".

Сейчас в составе Шахтера 13 бразильцев. Во всех четырех играх Лиги чемпионов в составе выходило больше бразильцев, чем украинцев (мы причисляем к бразильцам Марлоса и Жуниора Мораеса, хотя у них есть украинское гражданство). Вряд ли мы погрешим против истины, если скажем, что ни один другой европейский клуб не связан с Бразилией так тесно.

С помощью разных людей, которые хорошо знают проект – от бывших игроков и сотрудников и до агентов и контактов в Бразилии, The Athletic отследил эксперимент от начала до наших дней.

Почему так много бразильцев выбирают Шахтер? Что это за опыт? Почему не каждый решается на переход, учитывая успехи бразильцев в клубе? И кто из нынешнего состава может оказаться в европейском топ-клубе в ближайшие пару лет?

Первым бразильцем Шахтера стал Брандао, молодой нападающий Ирати, который перешел в клуб в 2002 году. Для "горняков" это была ставка на сырого, неопытного футболиста. Для самого игрока это все было немного странным. "Я совсем ничего не знал о клубе, — рассказывает Брандао The Athletic. Не имел понятия, на что будет похожа Украина. Не знал ничего про культуру. Для меня это был просто шанс играть в Европе".

В чуть более романтической версии истории мы бы рассказали, что Брандао очаровал всех своей игрой и в одиночку дал толчок революции. В реальности же было чуть иначе. Брандао был не пионером, он резко отличался. Он был мускулистый и неуклюжий. Шахтер играл в функциональный, не очень привлекательный футбол. Один из журналистов отмечал, что в нем "совсем нет бразильской магии".

История по-настоящему начинается в 2004. Владелец Шахтера, олигарх-миллиардер Ринат Ахметов, хотел, чтобы клуб развил успех после чемпионства-2001/02. После двух разочаровывающих сезонов и череды тренерских отставок он внедрил более амбициозную, долгосрочную стратегию. Он стал больше инвестировать в проекте и нанял Сергея Палкина в качестве генерального директора, чтобы тот модернизировал клуб.

Последней частью паззла стал легендарный румынский тренер Мирча Луческу. Ахметов надеялся, что он превратит Шахтер в более зрелищную команду – и у румына было четкое понимание того, как это можно сделать. "Президент и я мечтали, чтобы каждая игра Шахтера стала шоу, — рассказывал Мирча в недавнем интервью. – Мы хотели привлекать фанатов. Отсюда родилась идея сделать ставку на бразильцев. Если бы нам было нужно что-то другое, мы бы покупали аргентинцев и уругвайцев. Только бразильцы делают из футбола шоу".

Для Мигеля Кардосо, который провел в Шахтере четыре года с 2013 по 2017 – сначала в качестве молодежного координатора, а затем помощника тренера, бразильский проект это результат убеждений Ахметова и Луческу.

"Мирча обожал бразильцев, — рассказывает Кардосо The Athletic. – Он действительно верил в то, что они привносят в игру. Президенту же нравился тот стиль футбола, который могли предложить бразильцы. Шахтер заложил стиль игры, который диктует клубу выбор тренеров. Луческу и его последователи (Паулу Фонсека и Луиш Каштру) все имеют похожий профиль. Их идеи о том, как следует играть в футбол совпадают со взглядами президента".

"Это основа всего в клубе. Президент предпочтет, чтобы команда играла хорошо и проиграла, чем играла плохо и победила. Это философия частично исходит от Луческу, но это также отображение взглядов президента на футбол".

Чтобы воплотить план в жизнь, Луческу обратился к старым связям. Во времена в Галатасарае он подружился с франко-алжирским агентом Франком Хенуда, который привел в турецкий клуб трех бразильцев – в том числе Марио Жардела. Хенуда работал с клубами во Франции и на Среднем Востоке, но больше всего специализировался на Бразилии. Франк был женат на бразильянке, бегло говорил по-португальски и большую часть времени проводил в Бразилии.

Луческу объяснил свои требования Хенуда. Ему были нужны молодые, технически одаренные бразильцы, которых можно было развивать в Донецке. "Луческу знал, что он может улучить физические показатели игроков и научить их тактике, — рассказывал Хенуда бразильскому журналу So Foot в этом году. – Но техника и скорость… Они либо есть, либо их нет. Мы концентрировались на футболистах в возрасте от 18 до 20 лет, предполагая, что им потребуется полгода для адаптации в Европе. Идея была в том, чтобы они поиграли три-пять сезонов в Шахтере, после чего их можно было продать и заработать деньги".

До того, как Шахтер выстроил свою скаутскую службу, Хенуда был главным в этом направлении. "Нужно жить в Бразилии, чтобы проводить эти трансферы, — объясняет он. – Здесь это очень политический вопрос, крайне важны твои личные отношения с президентами клубов".

У Хенуда были эти отношения, как и хорошая репутация среди бразильских агентов. "Он умен, — говорит человек, который хорошо знает Хенуда. – У него обширные знания и огромный опыт на бразильском рынке, а также наметан глаз на игроков". Еще одна отличительная черта – нелюбовь к широкому вниманию: "Это очень скрытный человек. Ему не нравится, когда на него обращают внимание".

Только один бразилец – купленный у Брешии полузащитник Матузалем – вышел в основе на первый матч Луческу во главе Шахтера. С помощью Хенуда Шахтер подписал двух молодых звезд чемпионата Бразилии-2004: Жадсона (21 год) и Фернандиньо (20). Также перешел чуть старший (23) Элано. "Мы тщательно следим за чемпионатом Бразилии, — говорил тогда Луческу. – Наш президент обратил внимание на трансферную политику таких клубов, как Барселона и Милан. В результате, нам удалось подписать лучших футболистов чемпионата Бразилии прошлого сезона. У них большое будущее в футболе".

К четвертому сезону Луческу Шахтер добавил еще трех молодых бразильцев – Луиса Адриано, Илсиньо и Виллиана. В том сезоне они выиграли свой третий за четыре кампании титул, укрепившись в статусе грозной силы в украинском футболе. Настоящим прорывом, однако, стала победа в Кубке УЕФА-2008/09, кульминацией которой стала победа в полуфинале над Динамо и триумф в экстра-тайме финальной игры с Вердером.

Было бы несправедливо сказать, что это был чисто бразильский успех. В команде были и другие хорошие игроки: Дарио Срна, Дмитрий Чигринский и Разван Рац не просто так имеют статус легенд клуба. И все же, это было подтверждением эффективности проекта. Бразильцы забили 12 из 14 голов Шахтера в плей-офф, в том числе оба в финале. Попросите 100 болельщиков Шахтера назвать самый яркий момент в истории клуба – и не удивляйтесь, что многие назовут дикие празднования Жадсона после победного гола Илсиньо в ворота Динамо в полуфинале. Фраза Жадсона "Где Динамо, где?!" стала культовой.

"Мы отдали все свои силы, чтобы выиграть этот трофей, — рассказывает Илсиньо The Athletic. – Мы знали, что полуфиналы с Динамо были одними из самых важных матчей в истории украинского футбола. Это помогло бразильцам войти в историю клуба. То был особенный момент, мы оставили после себя наследие. Люди помнят ту команду".

Больше трофеев на европейской арене не последовало. Мечта Рината Ахметова о победе в Лиге чемпионов так и остается мечтой – однако тот успех дал толчок новым инвестициям. В последующие трансферные окна ряды Шахтера пополнили Алекс Тейшейра, Дуглас Коста, Алан Патрик, Дентиньо и Тайсон. Илсиньо не упустил из виду пополнение бразильского клана после того, как вернулся в Шахтер спустя два года в 2012. "К тому времени, как я вернулся, количество бразильцев выросло вдвое", — вспоминает он.

В последующие годы у Шахтера были как успехи с бразильцами (Фред, Марлос), так и неудачи (Веллингтон Нем, Бернард). Трансферный процесс сильно замедлился, когда на Донбассе начались политические беспорядки и Шахтеру пришлось покинуть Донецк. Но теперь клуб обосновался в Киеве и последняя волна бразильцев – Маркос Антонио, Тете, Додо – начинает зарабатывать себе имя. Боту, который перешел в клуб из Бенфики в 2018, не видит оснований менять подход.

"Только топовые клубы могут позволить себе купить любого игрока, которого они хотят. Но я действительно верю в нашу стратегию. Мы покупаем молодых футболистов с потенциалом стать топ-игроками. Такой клуб как Шахтер не может конкурировать с Манчестер Сити или ПСЖ, когда речь идет о покупке лучших футболистов мира. Так что нам делать? Мы выходим на рынок в поисках игроков, которые еще не достигли своего пика".

"Я уверен, что в течение двух-трех лет четыре-пять футболистов, прошедших через систему Шахтера, будут на топ-уровне мирового футбола", — говорит Жозе.

Луческу говорил, что хочет построить команду вокруг бразильцев, потому что они знают, как "устроить шоу". Это беглое описание проекта. И не сказать, чтобы приписываемые Луческу бразильским игрокам характеристики были неправильными – просто нужно объяснить контекст.

Для Кардосо все дело в сочетании тактики и индивидуальных качеств. "Против Шахтера другие команды действуют очень глубоко, запираясь перед своими воротами, — объясняет он. – Бразильцы могут с этим справиться при помощи своей магии. Они решают эту проблему".

Боту добавляет: "В бразильских футболистах мы можем найти много характеристик, которые фундаментальны для нашего стиля игры. Обычно мы хотим доминировать в матчах, особенно в чемпионате Украины. Мы много владеем мячом и играем в очень атакующий футбол. Внутренний чемпионат не похож на Лигу чемпионов. Мы много доминируем, поэтому у нас очень мало пространства".

"Это означает, что мы ищем футболистов, способных сыграть на ограниченном пространстве, очень сильных технически, с хорошим пасом, креативных, способных решить эпизод в одиночку и находящих пространство там, где его вроде бы нет. В Бразилии много футболистов такого профиля".

Большинство из подписанных бразильцев – полузащитники или нападающие. При Луческу, а впоследствии и при Фонсеке с Каштру обычным паттерном для Шахтера было играть с украинским вратарем и защитой (часто дополненной другими европейцами) и с бразильцами впереди.мВо многом это следствие лимита на легионеров в чемпионате Украины, который разрешает присутствие не более 7 иностранцев на поле. Без этого ограничения Шахтер мог бы быть еще более бразильским. "Эти ограничения формируют ваше мышление", — признает Боту.

Кардосо объясняет такую схему простым соотношением спроса и предложения. "Здесь легче вырастить защитника, — говорит он. – Украина произвела много качественных футболистов на этих позициях. Так что клуб мог инвестировать в том, что бразильцы привносят в атаке: ощущение фантазии, способность обыграть защитника один в один, техник".

"Не то, чтобы эти качества не были присущи украинским футболистам, но бразильцы имеют их с рождения. Это бразильский дух. Радость, свобода, спонтанность, техника. Это то, что ищет клуб".

Боту признает, что технические характеристики, необходимые Шахтеру, есть не только у бразильских игроков. Однако подписать многообещающего тинэйджера из Гремио для "горняков" куда проще, чем соотносимого футболиста из любой другой страны.

"Мы могли бы найти подходящих нам игроков в Португалии, Франции или Испании, — признает Жозе. – Но мы бы не смогли подписать самых лучших игроков. Быть может, даже и второй сорт не смогли бы. Эти футболисты не хотят переезжать в Украину. Они уже в Европе и думают о более крупных клубах".

"Нам проще работать на бразильском рынке. Возьмем футболистов из сборной Бразилии U-20. Мы можем убедить ее лучших игроков перейти в Шахтер. Потому что они знают, что мы играем в Лиге чемпионов. Они знают, что в Шахтере начинали свою европейскую карьеру Виллиан, Фред и Фернандиньо. Для этих парней "горняки" – хорошее начало в Европе".

"Дело не только в стоимости. Бразильские футболисты дорогие – не обязательно в плане денег, но в плане трансферных сумм. Тете стоил 15 миллионов евро – а он никогда не играл на взрослом уровне в Бразилии. Это дорого, но нам удалось подписать таких футболистов, как он и Маркос Антонио. Мы не смогли бы взять игроков такого уровня из какой-то страны в Европе".

Это имеет и свои плюсы. "Наш скаутинг сильно сконцентрирован на Бразилии, что в итоге делает все чуть проще, — говорит Боту. – Наши ресурсы не распыляются, как в других клубах. Мы можем найти хороших футболистов в Бразилии. У нас нет нужды смотреть в каких-то других лигах, откуда мы не сможем подписать игроков".

В наши дни роль Хенуда намного меньше. У Боту есть один скаут в Сан-Паулу, да и он сам часто летает посмотреть молодежные команды в Бразилии и пообщаться с тренерами. Он поддерживает связь со всеми топ-клубами. "Мы часто рекомендуем футболистов, — говорит Жоау Паулу Сампайо, глава академии Палмейраса. – Я рекомендую не только своих игроков, нет: иногда у меня спрашивают мнение о ребятах из других клубов".

В последние несколько лет подход существенно поменялся. Раньше Шахтер подписывал футболистов, которые уже регулярно играли в основном составе в Бразилии. Элано, Жадсон и Луис Адриано – все они уже начали делать себе имя, а Илсиньо, оборонительный полузащитник Фернандо, Веллингтон Нем и Бернард к моменту переезда в Донецк дебютировали за первую сборную Бразилии. Сейчас же акцент делается больше на поиске потенциальных звезд, которые еще не успели заявить о себе.

Лучший пример этому – Тете. Но подписания Витао, капитана сборной Бразилии U-20 и 21-летнего форварда Фернандо тоже вписываются в этот паттерн. "Они делают все быстро, — говорит один бразильский агент. – Шахтер очень рано подбирается к футболистам".

Виллианом интересовались Лион и ПСЖ. Дугласа Косту связывали с Манчестер Юнайтед. За Алексом Тейшейрой следил миланский Интер. У Майкона были предложения от Наполи и английских клубов. И все они выбрали Шахтер.

Чисто в спортивном плане это может выглядеть странным решением. "Горняки", по словам Кардосо, "играют в чемпионате, который теоретически мало что может предложить настоящим топ-игрокам". Есть и другие факторы, которые могут стать препятствием: холод, культурный шок, язык. Так почему же так много бразильцев все-таки перебрались в Шахтер?

В начале проекта их было сложно убедить. "Передо мною стояла сложная задача объяснить проект, — рассказывал Хенуда Footballski blog в 2015. – Игроки боялись сделать шаг назад в карьере, пропасть с радаров и быть быстро забытыми. Было сложно".

"Донецк это не Киев. Он изолирован. В начале проекта это был мрачный город. В нем был только один отель. В аэропорту тебе нужно было забирать багаж на бетонированной площадке неподалеку от заброшенных военных самолетов. Это не сравнить с Парижем, Миланом или Севильей".

"Я сделал две вещи, чтобы убедить первых бразильцев. Во-первых, я заснял невероятный тренировочный центр. Было лето, я сфотографировал изумительный сквер возле Donbass Palace с розами повсюду. Сфотографировал красивые рестораны. Я показывал бразильцам все это и рассказывал, что жизнь в маленьком городе будет идеальной для их семей. И что тренер любит бразильцев. А затем мы презентовали с Луческу и президентом финансовые условия: фиксированную зарплату и щедрые бонусы".

Кардосо вспоминает, как клуб боролся за потенциальных новичков. "Помню, Бернард не был уверен, стоит ли переходить. Шахтер отправил за ним частный самолет. Из Донецка Бернард улетал уже с подписанным контрактом на руках. Его подкупило увиденное и, конечно же, зарплата, которую предложил Шахтер".

Понятное дело, деньги играют свою роль. Особенно для футболистов, привыкших к зарплатам молодежных команд в Бразилии. "Шахтер сделал очень хорошее предложение, — говорит агент Тете Пабло Буэно. – Его базовая зарплата была примерно такой же, которую получают звезды первой команды Гремио".

Есть и другие важные факторы. "Они сказали, что у Тете будет шанс показать миру свой талант, — говорит Буэно. – Сказали, что они верят в молодых футболистов. Что только от него будет зависеть, воспользуется ли он своим шансом. Это сделало разницу".

"Тете интересовались и большие клубы. Я сказал, что ему следует переходить туда только когда он сделает себе имя, когда будет понимать, что станет там одной из звезд команды. Когда ты переходишь из молодежной команды сразу в большой клуб, придется подождать. Ты последний в очереди. Он выбрал Шахтер, потому что в донецком клубе у него было больше шансов показать, на что он способен".

Боту соглашается. "Посмотрите на стартовый состав против Интера в Лиге чемпионов, — говорит он. – У нас был Додо, который не был основным в Коритибе. Маркос Антонио, ключевой футболист нашей команды, никогда не играл за первый состав Атлетико Паранаэнсе. То же самое с Тете в Гремио. Это месседж молодым игрокам: они могут перейти в Шахтер и быть протагонистами здесь".

Сампайо, молодежный координатор Палмейраса, откуда в Шахтер перешел Витао, считает, что приверженность к атакующему футболу тоже помогает. "Бразильцы могут привыкнуть к ритму европейского футбола, играя в том стиле, который им подходит. Шахтер много владеет мячом, контролирует игру, делает ставку на технику. У бразильцев есть свобода действий, возможность использовать свои умения и дриблинг. Это им подходит".

Как и тот факт, что тренировки проходят на португальском языке. Это началось еще с Луческу, который говорил на исковерканном португальском ("смешная смесь португальского с испанским и итальянским", — смеется Илсиньо) и имел в качестве помощника Антонио Карлоса Заго. Фонсека и Каштру продолжили этот тренд, работая с переводчиком, который доносит мысли игрокам на украинском (русском – прим.).

Клуб поощряет изучение сотрудниками португальского языка. Кроме того, футболисты дружат семьями. В Донецке все бразильцы жили близко друг к другу. В Киеве большинство тоже живет в одном районе. "Среди них есть настоящее ощущение единства", — говорит один из агентов футболистов.

"Я живу здесь почти восемь лет, — рассказывает Исмаили. – Мы, ребята, которые прожили тут дольше, пытаемся передать наш опыт новичкам, особенно в том, что касается ежедневной рутины тренировок и игр. Мы даем советы и поддерживаем игроков. Когда я только пришел, мне помогали Фернандиньо, Дуглас Коста и Илсиньо. Теперь уже я помогаю другим ребятам".

Для Боту это очень важный фактор в привлечении игроков. "Это делает процесс адаптации бразильцев в новой стране намного легче, — говорит он. – Нужно это учитывать. Например, мы подписали Манора Соломона из Израиля. Это очень качественный игрок, но ему было куда сложнее адаптироваться, чем бразильцам".

Но было бы неправильно предположить, что все бразильцы – лучшие друзья. Были слухи о напряженных отношениях между Тете и кем-то из старших игроков. Все всплыло на поверхность, когда его агент Буэно раскритиковал Тайсона в интервью одному из бразильских изданий.

"У него прекрасные качества и еще многому он научится. Но я не могу сказать, что он будет новым Дугласом Костой, потому что Дуглас сильно отличался, понимаете? Дуглас Коста был совсем другой. Я играл с ним и видел, как Дуглас делает вещи, в который я поверить не мог – а он делал. Так что не могу сказать, будет Тете новым Дугласом Костой или кем-то еще", — говорил Тайсон. На это Буэно ответил: "Высказывания Тайсона меня не удивляют. Он знаменитый завистник. В Украине мы говорим только о Тете. Это его беспокоит. После завершения карьеры Тайсон может работать на ипподроме, он умеет только бегать. Или может податься в политику в Партию зеленых".

Удивительные вещи. Куда значимее недовольство украинских футболистов, которые ощущали, что бразильцам несправедливо отдают предпочтение — особенно в эру Луческу. Александр Зинченко из Манчестер Сити и хавбек Аталанты Руслан Малиновский — среди тех талантливых молодых игроков, которым пришлось искать свое место во взрослом футболе в других клубах.

"Возможно, это потому, что украинцы не стоят так много, как бразильцы, — предполагал Артем Федецкий. — Если бы не лимит, вряд ли в составе Шахтёра был бы кто-то из украинцев".

Подобные жалобы подтверждает и Брандао, который провел в клубе семь лет. "Среди украинцев было немного чувства ревности, — говорит он. — Это ощущалось даже когда я только перешёл. Украинцы часто считали, что бразильцы не хотят бегать или делать черновую работу. Не все, но многие из новичков, пока они не адаптировались".

"Я считаю, это естественно. Представьте: вы пробиваетесь в первую команду, а тут приходят бразильцы и занимают ваше место. Любой был бы не в восторге. Я всегда пытался объяснить, что бразильцы нужны, чтобы помочь команде и клубу стать лучше. Со временем они это поняли. Зависть была только в начале".

Недовольство раздавалось и из других мест. Когда у бывшего тренера Динамо Александра Хацкевича спросили о том, может ли Динамо обойти Шахтёр в качестве главного украинского клуба на европейской арене, он ответил: "Шахтёр больше бразильская команда, чем украинская".

Наличие огромного количества португалоязычных игроков в клубе делает ещё более похвальным желание некоторых футболистов адаптировался к украинской жизни. Некоторые, как Фернандиньо, постарались выучить украинский (русский — прим.), чем заслужили обожание среди болельщиков клуба. Другие заморачиваются меньше.

"В нынешнем составе выучили язык только Марлос и Мораес, — говорит Исмаили. — Теперь у них украинские паспорта и они действительно прикладывают много усилий. Тайсон тоже хорошо понимает язык. Другие, в том числе и я, едва понимают пару слов".

Конечно, внутри клуба это не является серьезной проблемой. Даже когда речь заходит о новом тренере, ожидается, что это скорее будет португалец или бразилец, чем украинец. Конечно, некоторым местным это не нравится.

"Это выглядит несколько странно, — говорит один из фанатов клуба. — Украинские футболисты, например, Тарас Степаненко, учат португальский, чтобы было комфортнее общаться с тренерским штабом. Не сказать, чтобы это было обязательным требованием. Это личное решение Степаненко, но это не похоже на идеальную ситуацию для украинских футболистов и персонала".

После победы в Кубке УЕФА Шахтер четырежды выходил из группы в Лиге чемпионов и дважды доходил до полуфинала Лиги Европы, в том числе – в прошлом сезоне. Было и много домашних титулов. Но, пожалуй, главной выгодой бразильского проекта стали деньги от трансферы, а не трофейный кабинет.

"Горняки" заработали огромные деньги на нескольких футболистах. Фернандиньо, который стоил около 8 млн евро, был продан в Манчестер Сити за 40. Виллиан, за которого заплатили Коринтиансу 14 млн евро, ушел за 35. Тейшейра перешел в Цзянсу Сунин за 50 млн евро – на 44 больше, чем Шахтер заплатил Васку Да Гама шестью годами ранее. Отчасти, это свидетельство успехов Шахтера. Учитывая то, что клуб может рассчитывать на ресурсы Рината Ахметова, у него нет спешки продавать футболистов, которые еще не достигли пиковой стоимости. А некоторые – Тайсон, Марлос и Исмаили – и вовсе остаются в клубе, разрывая шаблон.

"Есть два типа развития ситуации, — говорил Хенуда So Foot. – С одной стороны, есть футболисты, которые выстрелили – Дуглас Коста, Виллиан, Фред, Алекс Тейшейра, Фернандиньо. Эти ребята уходят за большие деньги. Но есть и футболисты, которые не достигли такого уровня. Я говорю про Дентиньо, Исмаили, Алана Патрика. За них не предложат 60 млн евро. У нас было предложение в 5 млн евро по Алану Патрику, но у президента есть четкая стратегия".

Среди нынешнего состава похоже, что Додо, Тете и Маркос Антонио принадлежат к первой категории. Лигочемпионовская кампания Шахтера выглядит катастрофой после двух поражений подряд от Боруссии Менхенгладбах с суммарным счетом 0:10, но эффектная победа 3:2 на выезде над Реалом в первом туре убеждает Боту, что у него в руках особенные футболисты.

"Победа в Мадриде принесла нам огромное удовлетворение, — говорит он. – Она показала, что можно играть командой со средним возрастом 23 года и она будет на равных противостоять футболистам, которые достигли вершины на европейском уровне. Это вселяет надежду".

«Я и до того верил в этих ребят, но теперь люди говорят о них. Им предстоит еще многому научиться, но подумайте, как хороши они могут быть в ближайшие два-три года. Они могут достичь невероятного уровня. Мы наслаждаемся их игрой и мы можем заработать на них деньги".

"Это свидетельство того, что наша стратегия работает".

Джек Ланг, The Athletic