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Со слезами на глазах вспоминаем, как украинские клубы были уничтожены в еврокубках.

Этот евросезон, помимо оглушительных побед Шахтера над Реалом, выхода двух наших грандов в евровесну, а также двух достойных побед Зари подарил нам немало и откровенных провалов. Шахтер дважды был вынесен с поля менхенгладбахской Боруссией с общим счетом 0:10, Динамо влетело Барселоне в четыре мяча, а Ювентусу – в три, Заря же 0:3 и 1:4 проиграла Лестеру и АЕКу соответственно. Немало, как для одной евроосени, а тем более для той, которая закончилась для нас не так уж и трагично.

На прошлой неделе мы вспоминали самые знаковые победы украинских клубов на грандами мирового футбола, а здесь же освежим в памяти те случаи, когда наши клубы выносили с поля вперед ногами. Конечно, охватить все разгромы не получится – к сожалению, их немало. Да и же зачем даже на зажившие раны сыпать чересчур много соли?

Динамо – Ювентус 1:4, сезон-1997/1998

Первый и самый серьезный удар по великому киевскому Динамо конца 90-х. Пройдя группу с легендарными 7:0 над Барселоной, победой и ничьей с ПСВ, а также ничьей и поражением в никому не нужной игре с Ньюкаслом, наша команда в ¼ турнира попала на туринский Ювентус, и после 1:1 на выезде, в Киеве при поддержке 100-тысячной Республики (а очевидцы говорят, что заполнены были даже все проходы между секторами – какие 100, как минимум 115 подавай!) проиграла 1:4. Тот матч стал настоящим бенефисом Филиппо Индзаги, поразившего ворота 23-летнего Александра Шовковского трижды.

Через год киевляне эту стадию прошли, и большая неудача их ждала уже в полуфинале…

Шахтер – Лацио 0:3, Лацио – Шахтер 5:1, сезон-2000/2001

Это был феноменальный постчемпионский Лацио, по праву считавшийся тогда одним из лучших клубов планеты, и совсем еще зеленый и неопытный Шахтер. Да что там говорить – в сезоне-2000/2001 донецкая команда под руководством Виктора Прокопенко дебютировала в главном турнире Европы! В первой же игре, собравшей 32 тысячи зрителей на одноименном стадионе, чемпионы Италии не оставили вице-чемпионам Украины ни единого шанса – 0:3.

Через месяц с небольшим в Риме "горняки" были разгромлены еще раз, на этот раз со счетом 1:5. В первом тайме "бьянкочелести" не реализовали массу моментов. Гостей раз за разом спасал Юрий Вирт, а под конец тайма еще и Андрей Воробей поверг трибуны Стадио Олимпик в шок своим точным ударом с левой.

Однако же второй тайм расставил все точки над "и" – чуда не случилось. Дальше прошли Арсенал и Лацио, а Шахтер, опередив пражскую Спарту, отправился в Кубок УЕФА.

Аустрия – Шахтёр 5:1, сезон-2002/2003

Это было первое выступление Шахтера в еврокубках в статусе чемпиона Украины. Вылетев в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов от Брюгге, команда Невио Скалы отправилась в Кубок УЕФА, и там ее ожидало одно из самых громких еврокубковых поражений в истории. Выносы от Лацио, Арсенала, Барселоны – вполне объяснимы, но Аустрия Вена, пусть даже это еще был далеко не тот Шахтер – это слишком.

В общем, можем заметить, что донецкий клуб, проигрывая в Европе разгромно, очень часто делает это именно со счетом 1:5. Единственным мячом за нашу команду в этой игре отметился Алексей Белик, а в Украине благодаря мячу Мариуша Левандовски "оранжево-черные" и вовсе одержали минимальную победу, но какой от нее уже был толк?

Вердер – Металлург Донецк 8:0, сезон-2002/2003

Сезон-2001/2002 стал историческим сразу для двух донецких команд – Шахтер тогда впервые выиграл золото чемпионата Украины, а донецкий Металлург – бронзу. Однако в первом же раунде Кубка УЕФА (1/64, если можно так выразиться) команда Семена Альтмана влетела бременскому Вердеру Томаса Шаафа с Виктором Скрипником в составе с общим счетом 2:10. Первая игра принесла добротную ничью, вторая – оглушительное и позорное даже как для дебютанта поражение 0:8. А доставал мячи из сетки герой и нашего предыдущего рассказа – нынешний тренер ровненского Вереса Юрий Вирт…

Кстати говоря, это фиаско в 8 мячей в исполнении уже, к сожалению, несуществующего клуба, и по сей день является самым крупным поражением украинской команды в Европе, и дай Бог, чтобы оно таким осталось навсегда.

Эх, зато какие воспоминания о Вердере о другой донецкой команде!

Динамо – Стяуа 1:4, сезон-2006/2007

Это было одно из самых позорных выступлений Динамо в Лиге чемпионов, пусть самое никудышнее – с нулем пунктов в итоге, случилось аж через год. Тут же киевляне набрали всего два и тоже стали последними, но особняком в провальном выступлении руководимых Анатолием Демьяненко киевлян образца сезона-2006/2007 стало домашнее поражение от бухарестского Стяуа со счетом 1:4.



Единственным мячом за украинскую команду отметился уже вернувшийся из зарубежья Сергей Ребров. Кстати, очень примечательно, что на его счету был и гол в ворота Юве в 1998-м, причем и тогда уроженец Горловки именно сравнял счет – этот матч мы вспоминали выше. Да и стадион тот же, только с Республиканского он успел превратиться в Олимпийский.

Севилья – Карпаты 4:0, Боруссия Дортмунд – Карпаты 3:0, сезон-2010/2011

Тот случай, когда болельщикам команды вспоминать поражения очень даже приятно. Те Карпаты Олега Георгиевича Кононова не могу не вызывать любовь и ностальгию даже у нейтрального болельщика, а у львовян – и подавно.

Хотя сказка, будем откровенны, закончилась быстро. Легендарные львовские матчи с Галатасараем и Дортмундом (во втором из которых случилось поражение, но ведь как дорого оно стоит, учитывая детективный сценарий матча!) быстро перешли в разгромы, но в группе с пусть даже не самым сильным "дошейховским" ПСЖ, Севильей и чемпионской Боруссией Дортмунд в этом нет ничего постыдного для такого маленького по европейским меркам клуба. Андалусийцам на выезде наша команда влетела 0:4, "‎шмелям"‎ – 0:3.

Единственное же очко в группе финишировавшие в ней последними "‎зелено-белые" набрали с ПСЖ на родной "Украине".

Металлист – Байер 0:4, сезон-2010/2011

Заняв второе место в группе Лиги Европы, упустив вперед нидерландский ПСВ и опередив итальянскую Сампдорию и венгерский Дебрецен, харьковский Металлист в 1/16 турнира попал под каток леверкузенского Байера. Казалось, счет должен был быть максимум 0:2, но в конце игры харьковчане просто поплыли, и Владимиру Дишленковичу приходилось все доставать и доставать мячи из сетки собственных ворот.

Через неделю в Германии никакого намека на чудо не было – наша команда проиграла в два мяча и официально покинула турнир.

ПСЖ – Динамо 4:1, сезон-2012/2013

Один из двух последних матчей Юрия Семина во главе Динамо во время его второго прихода в киевский клуб. Второй был в Донецке и закончился таким же исходом – после тех кубковых 1:4 с Шахтером, как мы помним, Семин отправился на Родину.

В Париже, где едва начинавший собственную "шейховую эру" ПСЖ уже имел в своем составе Златана Ибрагимовича, все прошло для киевской команды максимально безуспешно. На гол шведа с пенальти, а также мячи латиноамериканцев Тьяго Силвы, Алекса и Хавьера Пасторе, наша команда ответила лишь точным ударом португальца Мигеля Велозу, недавно пришедшего в клуб.

Невероятно звездно тогда выглядел состав "бело-синих ", а еще более звездно – через год, да только где был результат?!

Челси – Динамо 3:0, Динамо Челси 0:5, сезон-2018/2019

Как говорится – свежо предание. До этого сезона фиаско Динамо в играх против Челси было самым недавним памятным разгромом наших на международной арене. В Лондоне команду Александра Хацкевича уничтожили в пух и прах.

В Киеве же мы раз за разом бежали в атаку, попадая в плен, что привело к еще большему осквернению одного из двух флагманов нашего футбола.

Новая эра Шахтера – больших побед не бывает без громких провалов

По понятным причинам больше всего пинков под зад в Европе получал Шахтер. Но есть тут одно но: "горняки" представляют Украину на международной арене чаще и больше других, да к тому же гранды мирового футбола, от которых получить три и больше безответных мяча в разы легче, попадаются им едва ли не в каждом сезоне.

Среди прочих можно вспомнить 1:4 и 0:3 от Милана в сезоне-2007/2008, когда дончане заняли в группе 4 место (правда, в отличие от Динамо, получившего, в свою очередь, разгромы от Манчестер Юнайтед и Ромы, набрали 6 очков, а не 0), 1:5 от Арсенала и Барселоны в розыгрыше-2010/2011, когда подопечные Мирчи Луческу отомстили лондонцам еще на групповом этапе, обыграв их в Донецке 2:1, ну а та Барселона – это та Барселона.

В не самом удачном для Шахтера во всех смыслах 2015-м были и поражения 0:7, 0:4 и 0:3 от Баварии и Реала и ПСЖ соответственно (парижский клуб нам вообще крайне неприятен – бывало, он и Таврию в Кубке Интертото грубо наказывал в далеком 2001-м).

Хотя касательно этого поражения от Баварии поклонники донецкой команды, да и не только они, высказывают мнение, что не будь довольно спорного удаления Кучера (в компанию с пенальти) на самом старте игры – все могло бы сложиться по другому. Хотя мы и знаем, что история не терпит сослагательного наклонения. Едем дальше.

Ну а 0:6 от Ман Сити – это, наверное, самый громкий влет Шахтера периода уже после Луческу.

Заключение

То, что мы адресовали Шахтеру в последней части статьи, можно сказать и всем остальным – если ты хочешь добиваться больших успехов, ты не можешь до этого не набить достаточно шишек. Футбол – это такая игра, где на чужих ошибках учиться достаточно сложно, а вот те, кто из своих делают правильные выводы – добиваются, воистину, многого.

Без 1:4 от Ювентуса Динамо вполне могло и не повторить чудо образца следующего сезона, когда команда Лобановского едва не попала в финал главного турнира Европы, Металлист без фиаско от Байера мог не выдать через год лучший евросезон в истории, а еще через время – не обыграть и сам Байер, а Шахтер без 0:10 от Гладбаха – не победил Реал во второй раз за этот странный год. И как бы все это грубо и упрощенно не звучало – смысл, надеемся, вы прекрасно поняли.

Глеб Скрипченко, Football.ua