Полузащитник РБ Лейпциг и сборной Швеции Эмиль Форсберг признан футболистом года в своей стране.

Для вингера это первая подобная награда в карьере. Напомним, в 2020 году лучшим игроком в Швеции был признан форвард Милана Златан Ибрагимович.

𝔼𝕞𝕚𝕝 𝔽𝕠𝕣𝕤𝕓𝕖𝕣𝕘 — 𝔾𝕦𝕝𝕕𝕓𝕠𝕝𝕝𝕖𝕟 𝕨𝕚𝕟𝕟𝕖𝕣 𝟚𝟘𝟚𝟙 ⭐🇸🇪



Congrats on being named Sweden's Footballer of the Year for the first time, @eforsberg10 🍾



