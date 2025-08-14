Інше

Керманич Тоттенгема прокоментував поразку в Суперкубку УЄФА.

Лондонський Тоттенгем напередодні в серії пенальті в Удіне поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі за Суперкубок УЄФА.

ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Після завершення гри головний тренер "шпор" Томас Франк прокоментував виступ власної команди.

"Гравці, команда, уболівальники — усі вони виклались на повну, граючи проти однієї з найкращих команд світу. Упродовж 75-80 хвилин ми нічого не дали створити суперникам, незважаючи на їхню якість. Я дуже цим пишаюсь.

ПСЖ продемонстрував чудовий менталітет перед серією пенальті. Це має вирішальне значення для перемоги.

Це був позитивний матч для нас, і ми повинні похвалити гравців, які майже виграли цей матч. Кожна гра має значення, і обличчя гравців чітко висловлювали розчарування.

Ми наполегливо тренувались, бо ми хочемо змагатись на кількох фронтах, і для цього нам потрібно негайно відновитися. Гравці та я будемо готові", — заявив данський фахівець.

Наступний матч лондонський Тоттенгем проведе вдома проти Бернлі.