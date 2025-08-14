Інше

Голкіпер Тоттенгема прокоментував поразку в Суперкубку УЄФА.

Напередодні Лондонський Тоттенгем в серії пенальті в Удіне поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі за Суперкубок УЄФА.

ПСЖ — Тоттенгем 2:2 (4:3 — пен.) Відео голів та огляд матчу за Суперкубок УЄФА

Після завершення гри воротар "шпор" Гульєльмо Вікаріо прокоментував виступ власної команди.

"На жаль, такий футбол. Цю поразку дуже важко прийняти, бо ми добре виконали своє завдання на гру.

Суперники покарали нас у двох ситуаціях наприкінці основного часу, а потім — у серії пенальті. Це важко сприйняти, бо ми зробили те, що обіцяли собі перед грою.

Ми були близькі до перемоги, але цього недостатньо. Це розчаровує, але я пишаюсь хлопцями, бо, зрештою, початок сезону з ідеї досягнення певних цілей і виконання їх так, як ми це зробили, має дати нам сили, навіть якщо сьогоднішній день був справді важким", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч лондонський Тоттенгем проведе вдома проти Бернлі.