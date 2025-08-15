Ліга Європи

Греки відправили Шахтар боротися за участь в основному етапі Ліги конференцій.

Асистент головного тренера донецького Шахтаря Арди Турана Керем Яваш підбив підсумки матчу-відповіді проти афінського Панатінаїкоса в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26.

Шахтар — Панатінаїкос 0:0 (3:4 — пен.) Відео найкращих моментів та огляд матчу 14.08.2025

Минулого тижня "гірники" зіграли внічию з рахунком 0:0 на виїзді. Цей результат повторився в номінально домашньому поєдинку, призвівши до додаткового часу. Протягом нього команди також не виявили сильнішого, тож доля путівки до наступної стадії єврокубка визначалася в серії пенальті. Гранду УПЛ успіху в ній досягнути не вдалося.

"Після такого матчу важко говорити, і, чесно кажучи, водночас ми відчуваємо різні емоції. У нас молода команда з якісними футболістами. Це була друга зустріч, і я можу сказати, що ми задоволені виступом як окремих гравців, так і команди в цілому і в першому поєдинку, і в другому. Звісно, індивідуальний прогрес наших футболістів відображається на тому, як грає команда, — і це нас тішить. Ми вважаємо, що були кращими як у першій, так і в другій зустрічі, та зрештою футбол — гра результатів, і нам не вдалося досягти бажаного результату. Це засмучує. З іншого боку, ми раді, бо віримо, що рухаємося правильним шляхом. Упевнені, що контролювали гру в обох таймах. Під час перерви ми сказали нашим футболістам, що потрібен вищий ритм й більш гостра атакувальна гра. У другому таймі вдалося це реалізувати, ми мали моменти, але не змогли скористатися ними сповна.

На 82-й хвилині один із наших футболістів отримав другу жовту картку, і, з урахуванням компенсованого часу, ми майже половину матчу грали вдесятьох. Звісно, вважаємо, що це було невдале рішення арбітра, бо той епізод не тягнув на другу жовту. На такому рівні арбітри мають бути більш уважними, адже грати вдесятьох на такому рівні непросто, тому ми не поділяємо думку судді і вважаємо, що це його рішення було невдалим. Навіть удесятьох ми добре діяли в обороні, чинили опір і були командою, яка мала більше шансів, але пенальті у футболі незамінні. Саме через ці пенальті ми вибули з основного етапу Ліги Європи УЄФА, куди так прагнули потрапити.

Водночас задоволені грою та виступами футболістів. Бачимо, що прогресуємо. Ми просто засмучені тим, що не змогли досягти результату. Тепер проведемо ґрунтовний аналіз цієї гри і зосередимося на наступному матчі УПЛ. Після цього зіграємо в плейоф із Серветтом, щоб пройти до основного етапу Ліги конференцій. Віримо, що ця команда заслуговує на участь у європейських змаганнях, і переконані, що там будемо мати успіх. Я вірю, що наша гра покращиться і ми виступатимемо іще краще на груповому етапі.

Коли тренер Арда зайшов до роздягальні після матчу, він не сказав нічого іншого, окрім того, що я щойно сказав. Він зазначив, що задоволений виступом, боротьбою та грою наших гравців. Привітав команду з цим. Також сказав, що після таких результатів у таких іграх набуваєш досвіду, і з цим досвідом ми продовжуватимемо прогресувати. Ми ніколи не здамося. Наші виступи і стиль гри покращуватимуться", — цитує Яваша офіційний сайт донецького Шахтаря.

Нагадаємо, у плей-оф відбору Ліги конференцій підопічні Арди Турана 21-го (Д) і 28 серпня (В) протистоятимуть Серветту (Швейцарія).