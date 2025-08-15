Ліга Європи

Тренер підсумував перемогу над Шахтарем.

Головний тренер Панатінаїкоса Руй Віторія прокоментував вихід команди до плей-оф кваліфікації Ліги Європи після перемоги над Шахтарем.

Шахтар — Панатінаїкос 0:0 (3:4 — пен.) Відео найкращих моментів та огляд матчу

"Футбол — справедливий спорт: ти ніколи не знаєш, коли випаде шанс, але те, на що заслуговуєш, отримуєш, навіть якщо це у серії пенальті. Команда заслужила цю нагороду, провівши чотири високорівневі матчі проти сильних суперників".

Він додав, що Шахтар — чудова команда, але Панатінаїкос проявив зосередженість, тактичну дисципліну та міцність у захисті, маючи свої моменти.

"Мене не цікавить, що це сталося у пенальті — важливо, що ми точно будемо в єврокубках. Дві команди, з якими ми зіткнулися, були найскладнішими, і це видно на полі, враховуючи наш виліт від Рейнджерс у відборі Ліги чемпіонів".

Віторія зазначив, що вихід далі додає впевненості, адже команда ще не повністю готова, але такі успіхи зміцнюють довіру в колективі.

"Ми хочемо знову закріпити ім’я Панатінаїкоса на європейській карті".

