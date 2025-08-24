Інше

Івуарійського захисника ізолювали від команди одразу після медобстеження в Персеполісі.

Іменитий захисник іранського Персеполіса Серж Ор’є змушений тимчасово призупинити свою футбольну кар'єру. Як повідомляє The Sun, у 32-річного івуарійця після переходу до іранського клубу виявили гепатит В.

Одразу після діагнозу Ор’є був ізольований від команди та відправлений на карантин строком щонайменше на три місяці. Увесь цей період футболіст не матиме права брати участь у тренуваннях та офіційних матчах.

Серж Ор’є приєднався до Персеполіса на початку серпня 2025 року, підписавши контракт терміном на один сезон. До цього він виступав за турецький Галатасарай, який залишив у статусі вільного агента.