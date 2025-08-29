Нападник Барселони знову отримав виклик на збір.
Роберт Левандовські, Getty Images
29 серпня 2025, 15:49
Збірна Польщі оприлюднила список футболістів, запрошених на вересневий збір, де з’явився зірковий нападник Роберт Левандовські, який виступає за Барселону на клубному рівні.
Як відомо, у червні він не грав за національну команду через конфлікт із тодішнім головним тренером Міхалом Пробежем, але після призначення нового наставника Яна Убрана ситуація змінилася. Убран одразу висловив бажання бачити Левандовські в команді.
У вересні Польща проведе матчі відбору на чемпіонат світу-2026: 4 вересня проти Нідерландів і 7 вересня проти Фінляндії, де повернення 37-річного форварда може стати ключовим фактором. Його досвід і гольова інтуїція залишаються важливими для національної команди.