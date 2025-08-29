Інше

Нападник Барселони знову отримав виклик на збір.

Збірна Польщі оприлюднила список футболістів, запрошених на вересневий збір, де з’явився зірковий нападник Роберт Левандовські, який виступає за Барселону на клубному рівні.

Як відомо, у червні він не грав за національну команду через конфлікт із тодішнім головним тренером Міхалом Пробежем, але після призначення нового наставника Яна Убрана ситуація змінилася. Убран одразу висловив бажання бачити Левандовські в команді.

У вересні Польща проведе матчі відбору на чемпіонат світу-2026: 4 вересня проти Нідерландів і 7 вересня проти Фінляндії, де повернення 37-річного форварда може стати ключовим фактором. Його досвід і гольова інтуїція залишаються важливими для національної команди.