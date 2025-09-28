Інше

Все правильно: навіщо йти в Баєр, якщо є "амбітний" проект в Аравії.

Колишній головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес може очолити саудівський Аль-Іттіхад. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу вже веде перемовини з іспанським фахівцем. Для Аль-Іттіхада 45-річний тренер є головним кандидатом на заміну звільненому Лорану Блану.

Наразі Хаві знаходиться без роботи. Останнім клубом іспанського фахівця була Барселона, яку він залишив після сезону-2023/24.

Раніше повідомлялося, що Хаві відмовився від пропозиції очолити Баєр.