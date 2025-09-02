Німеччина

Леверкузенська команда попрощалася з Еріком тен Гагом після стартових турів Бундесліги.

Колишній головний тренер Барселони Хаві відмовився очолювати леверкузенський Баєр. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу звернулося до 45-річного іспанця після звільнення Еріка тен Гага.

Однак Хаві відмовився від пропозиції "фармацептів", пославшись на нестабільність команди як у результатах, так і в роботі структури клубу.

Нагадаємо, Хаві залишив Барселону влітку 2024 року, після чого він залишається без роботи.

Раніше повідомлялося, що тен Гаг заробив близько 6 млн євро лише за два місяці роботи в Баєрі.