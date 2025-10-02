Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 жовтня 2025 року.

Завершилася 1316 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Внаслідок російської атаки на енергооб’єкт у Славутичі на Чорнобильській атомній електростанції виникла надзвичайна ситуація і вона опинилася у блекауті. Без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент, який ізолює зруйнований четвертий енергоблок. Згодом на ЧАЕС повністю відновили електропостачання на всіх обʼєктах, про що повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Тим часом на захопленій Запорізькій АЕС окупанти стверджують, що не можуть розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередачі через "воєнні дії". Станція має покладатися на дизель-генератори з обмеженим запасом палива.

- Внаслідок сильних дощів в Одесі та Одеському районі загинули дес’ять людей, серед них дитина. Рятувальники ліквідовують наслідки негоди вже майже добу після того, як там зафіксували випадіння півторамісячної норми опадів за день.

- Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно колишньому спікерові Верховної Ради Андрієві Парубію, якого вбили у Львові 30 серпня. Також звання отримали загиблий активіст і військовий Геннадій Афанасьєв, закатований і розстріляний проросійськими бойовиками школяр Степан Чубенко та дитячий письменник, викрадений і вбитий росіянами, Володимир Вакуленко. Зеленський вручив звання Героя України й 11 українським військовослужбовцям, чотири з яких — посмертно.

- Принцеса Великої Британії Анна 30 вересня відвідала Київ із неоголошеним візитом. Вона зустрілася з президентом України та першою леді, відвідала Музей війни та поспілкувалася з дітьми, яких повернули з окупації.

- Американський уряд уперше з 2019 року призупинив свою роботу через непогодження фінансування. Очікується, що "шатдаун" може призвести до порушення роботи федеральних служб і залишить багатьох федеральних працівників у відпустці.

- Україна отримала транш макрофінансової допомоги ЄС розміром 4 млрд євро в межах механізму ERA Loans.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

З початку доби відбулося 125 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети та 50 авіаційних ударів, застосувавши 102 керовані авіабомби. Зафіксовано 1839 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3171 артилерійський обстріл.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів, ще два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 36 керованих авіабомб, а також здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили чотири атаки в районах Вовчанська, Нововасилівки та Кам’янки, ще два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Куп’янська та Голубівки. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Колодязі, Мирне, Шандриголове, Торське, Зарічне, Ямпіль та в напрямку Нового Миру, Дробишевого.

На Сіверському напрямку наші воїни відбили чотири атаки ворога в районах населених пунктів Григорівка, Ямпіль та Переїзне.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі спроби просунутися вперед в напрямках населених пунктів Бондарне, Міньківка та Оріхово-Василівка.

Ворог 18 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Русиного Яру та Полтавки. Одне боєзіткнення досі триває.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Білицьке, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Новомиколаївка та Філія. На даний час бої точаться у двох локаціях. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 120 окупантів, з них 72 – безповоротно. Знищено дві одиниці автомобільної, одиницю спеціальної техніки, 14 безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу. Крім того, пошкоджено дві бойові броньовані машини, одну реактивну систему залпового вогню, одиницю автомобільної техніки та сім укриттів для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 14 атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Вороне, Соснівка, Новомиколаївка, Воскресенка, Калинівське та Новогригорівка, ще сім боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойових зіткнення у районі населеного пункту Полтавка. Авіаудару зазнали райони населених пунктів Гірке та Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші воїни відбили одну атаку ворога в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Україна завершила внутрішній скринінг законодавства на відповідність нормам Євросоюзу, і ми зробили це швидше, ніж будь-хто до нас. Ми зробили це якісно. Ми повністю готові до відкриття кластера 1 у переговорах щодо членства у Євросоюзі – кластера Основи. Нам потрібен реальний прогрес у цьому питанні.

І я кажу не тільки про Україну. Україна бореться з ворогом. Молдова вкотре чітко підтвердила свій європейський вибір. Скільки ще таких перевірок нам усім потрібно? Звісно, ми також підтримуємо країни Західних Балкан: вони теж заслуговують бути частиною нашого спільного європейського дому.

Європа має дотримуватися своїх обіцянок – так само, як країни-кандидати виконують свої зобов’язання. Дякую, і ми розраховуємо на результати".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!