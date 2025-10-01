Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 вересня 2025 року.

Завершилася 1315 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У польському місті Прушкув затримали українця Володимира З., якого німецькі слідчі підозрюють у причетності до вибуху на газопроводі "Північний потік". Незабаром очікують початку процедури його екстрадиції до Німеччини. Адвокати затриманого вважають, що підстав для екстрадиції немає, адже "Північний потік", мовляв, належить російській компанії "Газпром", яка фінансує повномасштабну війну в Україні.

- У ніч проти 30 вересня російський дрон влучив по житловому будинку в селі Чернеччина на Сумщині. Там жило подружжя та двоє їхніх синів віком 4 і 6 років — уся сім’я загинула.

- Українська експедиція почала пошуково-ексгумаційні роботи в польському селі Юречкова Підкарпатського воєводства — там, ймовірно, можуть бути поховані до 18 вояків УПА, які загинули в бою з польською Армією Людовою в 1947 році. Пошуки триватимуть до 4 жовтня. Якщо там виявлять останки — розпочнуть їхню ексгумацію, яка триватиме до місяця.

- Українські розвідники за підтримки руху визволення Кавказу ліквідували трьох росгвардійців. Про це повідомило ГУР МО України. Операцію провели 27 вересня поблизу населеного пункту Тамбукан Ставропольського краю рф. Група росіян рухалася на полігон, але так і не доїхал. Розвідники заявили про ліквідацію підполковника росгвардії, який очолював групу російського спецпідрозділу Авангард, а також помічника та водія.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ

Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Сьогодні російські війська завдали 31 авіаційного удару, скинувши 55 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1552 дрони-камікадзе та здійснили 2733 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили п’ять штурмових дій окупантів, наразі точиться бій. Крім того, ворог завдав десяти авіаударів, скинувши 19 керованих авіабомб, а також здійснив 117 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населеного пункту Куп’янськ та у бік Петропавлівки й Піщаного. Українські захисники зупинили три ворожі атаки, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Шандриголове, Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка та у бік Дробишевого, один бій досі триває.

Шість штурмових дій відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися у бік Ямполя, Дронівки та у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три атаки окупантів у районі Білої Гори та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька, Диліївки, Яблунівки, Катеринівки, Русиного Яру та Полтавки. Наші воїни зупинили всі ворожі атаки.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 42 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія. В деяких локаціях бої не вщухають дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 138 окупантів, із них 82 – безповоротно. Також українські воїни знищили п’ять одиниць автомобільної техніки та 15 БпЛА; також уражено два автомобілі та п’ять укриттів для особового складу окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка, три боєзіткнення досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили атаку окупантів в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три штурмових дії загарбників, у районі Плавнів та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять марних спроб наблизитись до наших позицій.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вже сьомий день – і раніше, до речі, не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична. Через російські обстріли станція відключена від живлення, від електромережі. Забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке й ніколи не працювали в такому режимі так довго. І вже в нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. Саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки.

І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз росія. І правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та з Міненерго. Я доручив уряду – Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ – привернути увагу світу максимально до цієї ситуації".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!